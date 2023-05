Fängslade belarusiska journalister uppmärksammas i Malmö.

FOTO: Lotta Gyllensten

Fängslade belarusiska journalister uppmärksammades

Just nu sitter 33 belarusiska journalister fängslade. För att uppmärksamma det ordnades under onsdagen en manifestation i Malmö under parollen ”Marathon of Solidarity”.

Det belarusiska journalistförbundet Belarusian Association of journalists (BAJ) och Journalistförbundet var initiativtagare och tanken är att liknande manifestationer ska avlösa varandra i olika länder. Sverige avlöste Litauen och under fredagen kommer de finländska journalisterna i samband med sin kongress 26 maj att anordna en manifestation.

BAJ som organiserar oberoende journalister och grundades 1994, klassas sedan februari som en extremistorganisation av regimen. De 33 journalisterna är fängslade för att de gjort sitt jobb som journalister, men är anklagade för olika brott, exempelvis för att de tillhör en extremistorganisation, eller för att de misskrediterar staten Belarus, och har blivit dömda till mellan åtta och femton års fängelse.

De fängslade medlemmarna fanns representerade på utskrivna bilder med sina namn och under tiden läste journalisterna Gunilla Kracht, Dodo Parikas och Margareta Flygt upp deras namn.