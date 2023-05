Svenskarnas mediekonsumtion fortsatt hög

Svenskarnas mediekonsumtion låg under 2022 kvar på samma höga nivåer som under pandemiåren 2020 och 2021. Den samlade användningstiden för medier låg på nästan sju timmar per dag visar Mediebarometern 2022 från Göteborgs universitet.

Rörlig bild hade flest antal konsumenter – 93 procent av befolkningen tittade en genomsnittlig dag på rörlig bild i någon form.

Halva befolkningen hade en prenumererad dagstidning, varav de flesta, 42 procent, hade digital morgontidningsprenumeration och 27 procent hade en prenumererad morgontidning på papper.

Instagram var det mest spridda sociala mediet, med en räckvidd på 60 procent av befolkningen som helhet. De sociala nätverkstjänster hade totalt en högre räckvidd (85 procent) än både radion (78 procent) och dagstidningen (73 procent) när också online inkluderas.

Fler såg på strömmad tv (61 procent) än på tablåbelagd (57 procent). 41 procent tittade på Youtube en vanlig dag. Av nyhetsförmedlare var Sveriges Television den mest använda av befolkningen, 50 procent valde SVT för nyhetstjänster. Räckvidden var betydligt högre i den äldre åldersgruppen för nyheter från SVT, SR och morgonpressen. Facebook hade högst räckvidd för nyheter i de sociala medierna, 27 procent.