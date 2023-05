Journalisterna som får utbilda sig för 1,8 miljoner kronor

Certifierad sommelier, stress- och återhämtningsterapeut, ekologisk odling. Det är tre av kurserna när 68 journalister får sammanlagt 1,8 miljoner kronor för utbildning och kompetensutveckling i höst.

Stipendierna delas ut av Journalistförbundet. Här är hela listan:

Johanna Aggestam, frilans, får 41 500 kronor för att delta på IDPA-konferens i Johannesburg, Sydafrika



Pernilla Anth Jacobsson, Sveriges Radio, får 7 000 kronor för Skrivarakademins distanskurs Att skriva

Karin Asmundsson, frilans, får 18 500 kronor för studiebesök på Chelsea Physic Garden i London



Janna Ayres, Dagens Arbete, får 30 000 kronor för distanskursen Certifierad sommelier via WLA



Katarina Bjärvall, frilans, får 11 000 kronor för skrivkurs med Anna Hallberg



Jenny Brandorf, Fotografisk Tidskrift, får 20 000 kronor för att delta på Photofairs i New York



Christian Carlsson, Idrott&Kunskap, får 21 500 kronor för att delta på ECSS konferens i Paris



Emanuel Cederqvist, frilans, får 22 000 kronor för att delta på fotomässan i Arles, Frankrike



Lars Dareberg, frilans, får 10 000 kronor för att delta på bildjournalistikfestivalen Visa Pour L'image i Perpignan, Frankrike



Maria Davidsson, TT, får 24 000 kronor för kurs i tyska på Goethe-institut i Berlin



Daniel Delgado, SVT, får 41 000 kronor för kursen Programmering för journalister på J++, Stockholm



Torbjörn Ek, Aftonbladet, får 49 500 kronor för studier i spanska på skolan Expanish i Buenos Aires, Argentina



Tindra Englund, Hem & Hyra, får 11 000 kronor för Stenhuggarkurs, KKV, Hamburgsund



Anna Maria Erling, Lunds Universitet, får 45 000 kronor för deltagande i fältkurs i miljöstudier på Svalbard med SSAG



Eva Maria Fasth, VVS-Forum, får 35 000 kronor för besök vid Toyotas testlabb i Woven city, Japan



Jon Forsling, frilans, får 30 000 kronor för deltagande på The JFK Assassination Conference, Dallas, USA



Ulrika Fürstenhoff, Expressen, får 25 000 kronor för att gå utbildningen Certifierad Stress- och återhämtningsterapeut, Confidencia Academy



Hannah Gustafsson, Marieberg Media, får 5 000 kronor för webbkurs distans hos Nordic tech institute

Niclas Hammarström, frilans, får 40 000 kronor för redaktionsbesök i New York



Gita Hedin, Högskolan i Kristianstad, får 18 000 kronor för studiebesök vid Oxford Brookes University, Oxford, England

Annica Hesser, Östgöta-Correspondenten, får 40 000 kronor för kurs i varumärkesbyggande i sociala medier, Berghs, Stockholm



Anna Maria Holm, Utbildningsradion, får 13 500 kronor för redaktionsbesök i Tel-Aviv, Israel



Märta Gross Hulth, SVT Uppsala, får 25 000 kronor för kurs i Ekologisk odling Vårdinge Folkhögskola



Martin Hårdh, TT, får 34 500 kronor för studier i ryska vid Novamova, i Batumi, Georgien



Virpi Inkeri, Sveriges Radio, får 16 000 kronor för en lärarkurs i yoga hos yogaläraren Eva Smoczynska

Anna Carin Isaksson, frilans får 8 000 kronor för fotokurs på Gerlesborgs konstskola Gerlesborg



Anna-Karin Ivarsson, Sveriges Radio, får 27 500 kronor för kurs i engelska hos Avista i Cambridge, England



Isak Jarnehäll, Sveriges Radio, får 32 000 kronor för att delta på NLGJA i Philadelphia, USA



Sune Johannesson, frilans får 14 000 kronor för att besöka Rued Langgaard festivalen i Ribe Danmark



Oskar Julander, Expressen får 38 000 kronor för fotokurs hos Magnum foto, New York USA

Arvid Jurjaks, frilans, får 50 000 kronor för HEST-säkerhetskurs, EBU academy, München, Tyskland



Ida Karlsson, Hem & Hyra, får 15 000 kronor för att delta på GIJC i Göteborg



Linnéa Karlsson, frilans, får 45 500 kronor för kursen Digital innehållsstrategi på Berghs, Stockholm



Julia Lindemalm, frilans, får 18 500 kronor för att delta på fotofestivalen NLFP Kristiansund, Norge



Pernilla Lindqvist, Allt om trädgård, får 23 000 kronor för distanskursen Trädgårdsdesign vid Trädgårdsakademin

Patrik Lundberg, Dagens Nyheter, får 33 500 kronor för att delta på IKAA konferens, Seoul, Sydkorea



Mattias Lundblad, frilans, får 26 500 kronor för kurs i spanska hos Expressiones Cultural Center, New London, USA



Karin Löwengren, frilans, får 37 000 kronor för kurs i Indesign, London, England



Bo Madestrand, frilans, får 50 000 kronor för att gå Sommelierutbildning på The wine hub, Stockholm



Lasse Mannheimer, TT, får 32 000 kronor för att gå Sommelierutbildning hos Vinkällan, Stockholm



Alba Mogensen, Ystad Allehanda, får 19 000 kronor för redaktionsbesök i Boston, USA



Ida Nordén, frilans, får 23 500 kronor för att läsa franska i Bordeaux, Frankrike



Helena Nilsson, frilans, får 30 000 kronor för kursen Certifierad inredare hos Inredningsprogrammet.se



Pernilla Näslund, frilans, får 12 500 kronor för deltagande på konferens för översättare, Dubrovnik, Kroatien



Mats Odéen, Dagens Nyheter, får 39 000 kronor för utbildning till hundpsykolog, Hundens Hus, Stockholm



Simon Olsson, TV4, får 35 000 kronor för kursen Copywriting på Berghs, Stockholm



Malin Palmkvist, frilans, får 21 000 kronor för att delta på dockteaterfestivalen i Charleville-Mézières i Frankrike



Walter Repo, frilans, får 32 000 kronor för att läsa kursen Kriskommunikation vid Berghs, Stockholm



Hanna Rydén, Dagens Nyheter, får 31 500 kronor för att studera arabiska i Amman, Jordanien



Maja-Stina Skarstedt, frilans, får 13 000 kronor för ekonomikurs hos RikaKvinnor Akademin



Patrick Stanelius, frilans, får 25 000 kronor för att gå distanskurs i ljudredigering hos Be Licensed



Emelie Svensson, frilans, får 35 000kronor för Säkerhetskurs för journalister i Washington, USA



Hanna Svärd, Aller Media, får 34 000 kronor för att delta i kursen "Kommunikation och PR" på Berghs, Stockholm



Ingalill Söderberg, frilans, får 39 500 kronor för att delta vid GAPC2023 i Kapstaden, Sydafrika.



Frida Söderlund, frilans, får 25 000 kronor för att delta i Plan Internationals utbildning "Flickors rätt att bestämma"



Barbara Taltavull, frilans, får 28 000 kronor för att delta i kursen "Certifierad professionell styrelseledamot" hos DI Academy.



Jeanette Thelander, frilans, får 21 000 kronor för att besöka konferensen "Animals and the Media", Oxford, England



Anna Tullberg, Sveriges Radio, får 17 500 kronor för att besöka Berlins Litteraturfestival 2023, Tyskland



Katia Wagner, frilans, får 30 000 kronor för kurs i arabiska på Saifi Institute for Arabic Language, Beirut, Libanon



Kristina Waldenborg, Västerbottens-Kuriren, får 9 500 kronor för att göra studiebesök vid Svenska kyrkan församling i Paris



Åsa Wallin, frilans, får 49 000 kronor för utbildning till Certifierad yogalärare hos True North vinyasa i Ericeira, Portugal



Pernilla Wiechel, frilans, får 37 000 kronor för att gå Illustrationskurs på Berghs, Stockholm



Kristina Wirén, frilans, får 18 500 kronor för studiebesök på Chelsea Physic Garden i London



Lars-Gunnar Wolmesjö, frilans, får 14 500 kronor för kurs i italienska vid Dilit International House, Rom, Italien



Nicolai Zellmani, frilans, får 9 500 kronor för skrivkurs, Poppius, Stockholm



Kajsa Åström, Nordiske Medier, får 6 500 kronor för kurs i italienska på Folkuniversitetet



Thomas Östberg, frilans, får 15 000 kronor för kurs i Figma och Ux-design hos Mediakurser, Stockholm