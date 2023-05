Unn Edberg.

FOTO: Johan Jeppsson

Tidningen Vi skruvar upp ljudsatsningen – samarbetar med Nextory

Förlaget bakom Vi och Vi Läser har tecknat ett samarbetsavtal med ljudbokstjänsten Nextory, vars kunder nu ska få ta del av Vi:s ljudartiklar. ”Vi har bra grejer som inte har så lång livstid på sajten, men som nu kan få nytt liv", säger publishern Unn Edberg.

Sedan tidningen Vi drog igång sin digitala satsning 2019 har man satsat på att också läsa in sina artiklar som ljudartiklar till sajten. Nu tas alltså nästa steg när ett antal ljudartiklar kommer att distribueras utanför den egna plattformen.

– Vi blir synligare mot nya människor som ska hitta vårt innehåll, jag tycker man kan likna det vid en pappersprodukt där man säljer lösnummer och finns i olika butiker, säger Unn Edberg publisher på Vi och Vi läser.

Bland artiklarna som ska finnas på Nextory finns porträtt och reportage, oftast med en längd på 20-25 minuter i ljudform.

– Vi har bra grejer som inte har så lång livstid på sajten, men som nu kan få nytt liv hos Nextory. I bokbranschen pratar man mycket om vikten av en bra ”backlist”, eftersom många lyssnare engagerar sig i äldre grejer, säger Unn Edberg.

Är målet att konvertera Nextory-kunder till Vi-prenumeranter?

– Ja, de får gärna komma till Vi och det är klart vi hoppas att människor ska upptäcka vår journalistik, men de får gärna också konsumera materialet hos Nextory. Vi får betalt när man lyssnar där och i takt med att vi laddar upp mer material hoppas vi få intäkter därifrån på sikt.

Ni har ju läst in era artiklar sedan 2019 – hur har det gått?

– Vårt ljudinnehåll är kärnan av vår digitala sajt eftersom vi läser in allt. Jag tror på det här med lyssning som ett sätt att hitta tidsluckan som användarna inte längre tycker finns för den tryckta tidningen. Just nu håller man på med sociala medier istället, eller tittar på sin serie. Vi kan se att de som betalar för vår journalistik till större delen lyssnar. Det visar att det funkar.

– 2022 var första året vi lyckades täcka upp vårt tapp i print med nya digitala prenumeranter, vilket var en viktig milstolpe för oss, säger Unn Edberg.

Kan du ge några siffror på hur det konverterar?

– Jag vet vilka texter som konverterar bra. Exempelvis ett porträtt av Jens Stoltenberg och en artikel om Upprag granskning, som konverterade bra förra helgen. Men om de kommer för lyssningen eller läsningen vet jag inte eftersom allt också finns som ljud. Men de som är inloggade lyssnar mer än de läser. Det är också viktigt med ljud för att få folk att stanna kvar hos oss som prenumeranter.