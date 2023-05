Brittiska grävaren Tom Burgis blev SLAPP-stämd – och vann

Tom Burgis.

FOTO: Charlie Bibby

Författaren till boken Kleptopia varnar i en intervju med Journalisten för att demokratin hotas av ett globalt nätverk inom organiserad brottslighet, som försöker tysta journalister genom att dra dem till domstol.

Författaren och The Guardian-journalisten Tom Burgis talade i veckan på Penningtvättsdagarna i Stockholm. Hans senaste bok /Kleptopia:/ /How dirty money is conquering the world /visar hur världens kleptokrater – de som styr genom korruption – samarbetar och enligt Burgis utgör det störs