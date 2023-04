Per Agerman.

FOTO: Jonas Eng

Per Agerman anklagar Uppdrag granskning för ”bristfälliga bevis” i hyllat UG-reportage

När SVT Uppdrag granskning nominerades till Stora journalistpriset för grävet om Ericssons smutsiga affärer med IS valde reportern Per Agerman att tacka nej till prisceremonin. I en artikel i Kvartal anklagar han nu sina gamla kollegor för att vinkeln på reportaget var ”styrd av en agenda”. UG-redaktionen tillbakavisar anklagelserna.

Grävjournalisten Per Agerman hyrdes in som frilans för att jobba med Uppdrag gransknings uppmärksammade reportage om Ericssons smutsiga affärer med IS.

I en artikel i Kvartal går han nu till attack mot kollegorna och menar att granskningen bygger på bristfälliga bevis och att SVT-ledningen velat tysta ner en intern larmrapport om detta som han själv mejlade ut till flera inblandade.

Enligt Agerman var vinkeln på UG-reportaget bestämd redan på förhand ”och styrd av en agenda” som gjorde att journalistiska grundprinciper om saklighet och opartiskhet fick stå åt sidan, vilket också gjorde att han till sist valde att hoppa av programmet innan det sändes.

När UG blev nominerade till Stora Journalistpriset valde han att tacka nej till både ceremonin och ett eventuellt pris och skrev ett brev till prisjuryn.

”Jag har på förhand meddelat juryn att jag inte kommer närvara och heller inte kommer ta emot ett eventuellt pris. Jag har också berättat varför i ett utförligt brev till jurymedlemmarna, något som aldrig tidigare har hänt enligt juryns ordförande Jonas Bonnier”, skriver Per Agerman i artikeln.

UG-chefen Axel Björklund är en av de som pekas ut i artikeln, likaså reportern Fredrik Laurin. Båda nekar till Per Agermans anklagelser.

”Jag känner igen Per Agermans kritik sedan tidigare och har inte sett någonting som ger anledning att ändra i någon av våra publiceringar. Det finns inga påvisade faktafel i reportagen, som har friats i de instanser som prövat dem. Rättsvårdande instanser i flera länder kommer också till andra slutsatser än Per Agerman”, kommenterar Axel Björklund i Kvartal.

Axel Björklund, ansvarig utgivare för Uppdrag granskning. Foto: SVT

Fredrik Laurin pekar på att Högsta domstolen i Frankrike, amerikanska och svenska åklagare alla har funnit det relevant att utreda personer på de företag som kan ha finansierat folkrättsbrott.

”Projektets självklara fokus var att Ericsson misstänkte sig själva”, skriver Fredrik Laurin till Kvartal.