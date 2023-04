C More skrotas – allt innehåll flyttas över till TV4 Play

Efter sommaren slås C More och TV4 Play ihop till en och samma plattform.

I den nya tjänsten blir C Mores betalande användare i stället plus-användare på TV4 Play där det blir möjligt att streama samma innehåll som tidigare fanns på C More, skriver TV4 i ett pressmeddelande.

På TV4 Play blir det också möjligt att välja att titta på innehåll med eller utan reklam.

– Vi slår ihop två tjänster, TV4 Play och C More, och vi kommer fortsätta jobba i en TV4 Play-miljö. Så C Mores fantastiska innehåll kommer att finnas kvar och motsvarande möjligheter som finns i C More kommer att finnas i TV4 Play. Över tid så kommer själva varumärket att fasas ut, men i grunden är det en sammanslagning det handlar om, säger Fredrik Arefalk, kanal- och innehållsdirektör på TV4, till Dagens Media.