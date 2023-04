Journalist stämmer Trump för våldtäkt och förtal

Rättegången i civilmålet mellan E Jean Carroll och Donald Trump inleds imorgon i New York.

Journalisten E Jean Carroll som arbetat för bland annat Elle, The Atlantic och Vanity Fair stämde förra året USAs tidigare president Donald Trump för våldtäkt. Våldtäkten ska ha ägt rum i ett omklädningsrum i klädbutiken Bergdorf Goodman på Manhattan någon gång hösten 1995 eller våren 1996. Hon har också stämt honom för att ska ha förtalat henne i samband med att han förnekade våldtäktsanklagelsen som hon först kom med i en bok 2019. Ett utdrag ur boken publicerades i magasinet New York.

Trump förnekar att han våldtagit och förtalat E Jean Carroll. Huruvida han kommer att närvara vid rättegången är oklart. Det rapporterar bland annat New York Times och Washington Post.

Flera vittnen kommer att höras om den påstådda våldtäkten, bland dem journalister som Carroll anförtrott sig åt på 1990-talet, rapporterar The Daily Beast.

Normalt är preskriptionstiden för tvistemål tre år men en tillfällig lag i New York gör det möjligt att under ett års tid stämma individer för sexuella övergrepp som ska ha skett längre tillbaka i tiden. Teoretiskt är det möjligt för åklagare att väcka åtal mot Trump, men så har inte skett. I brottmål finns det i delstaten New York ingen preskriptionstid för våldtäkt.