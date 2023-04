Bemanningsanställda: ”Dags att skrota B-laget”

DEBATT Vi arbetar hos en av Sveriges största journalistarbetsgivare. Bemannar alla stora dagstidningsredaktioner. Är flexibla och multikompetenta medarbetare, arbetar bland annat som reportrar, redigerare och nyhetschefer. Men – till skillnad från hur det ser ut i bemanningsföretag i andra branscher – har vi lägre löner och sämre villkor. Det är dags att rätta till det här. Gör journalistyrket attraktivt igen med lika villkor för alla. Det vinner både arbetsgivare, anställda och demokratin på.

Att vi bemanningsanställda journalister har sämre villkor och löner än de kollegor vi sitter bredvid, samarbetar med och utför samma arbete som är både provocerande och djupt orättvist.



· Lägre lön: Vi har cirka 15-20 procent lägre lön än de kollegor vi delar skrivbord med på dagstidningarna. För dem som är mellan 30 och 39 år skiljer det drygt 8000 kronor i snittlön mellan bemanningsanställda och kollegorna på de tidningar vi arbetar på. Det är nästan 25 procent. Störst är löneskillnaderna på storstadstidningarna.



· Halkar efter: Löneutvecklingen är betydligt sämre för oss. Potten i de lokala löneförhandlingarna är alltid lägre på Marieberg Media, och med systemet med procentuppräkningar blir höjningen lägre. De flesta av oss går också in på jämnlåga löner och vi har inte några högavlönade som drar upp snittet. Dessutom byter vi officiellt aldrig tjänst – även den som byter arbetsplats, avancerar till nattchef, printredaktör, poddproducent eller nyhetschef har fortfarande samma bemanningstjänst.



· Sämre kollektivavtal: Vi har färre betalda lediga dagar per år än kollegorna som går på dagspressavtalet. Bemanningsavtalet innebär bland annat att vi inte får de tre särskilda kompensationsledighetsdagarna och inte heller den extra semesterveckan "gubbveckan” när vi fyller 40 år.



· Röda dagar: Vi som ställer upp och arbetar under röda dagar kompenseras inte på samma sätt som våra kollegor.



· Inte fast månadslön: Trots att många av oss går på långa vikariat med fasta arbetstider får vi inte fast månadslön. Vi får bara betalt för de dagar vi jobbar. Lönen skiftar med flera tusen kronor per månad – beroende på om det är en lång eller kort månad, eller om den har många helgdagar. Detta gäller även om vi konstant jobbar klockan 08-17 på samma redaktion under ett år.



· Vi blir fler: Runt 400 journalister arbetar via Marieberg Media. Sommartid uppåt 800. Vi har blivit fler de senaste åren.



· Kvar i åratal: Många av oss blir kvar på Marieberg Media länge. Flera kollegor har fungerat som heltidsvikarier på samma redaktion i mer än fyra år. De går till samma arbetsplats, månad efter månad, år efter år. Arbetsinsatserna är det uppenbarligen inget fel på, och vi får fasta tjänster på bemanningsföretaget, men det är billigare att låta oss verka genom ett B-lag.



Det har länge pyrt ett missnöje över att villkoren och lönerna är så olika. För samma jobb. Det är inte hållbart.

Nu när det råder brist på folk i branschen är frågan brinnande aktuell. Anledningarna till bristen är förstås flera, men det är lätt att se att en betydande orsak är att medieföretagen alltför länge har erbjudit alltför dåliga villkor för journalister.

Det finns inte längre någon kö av personer som är villiga att jobba med låg lön och otrygg anställningsform. Inte så konstigt att folk byter bransch eller aldrig ens vågar ge sig in i den.

Mediearbetsgivarna behöver – innan det är för sent – ta chansen att behålla all den gedigna kompetens som faktiskt finns bland oss. Vi är ambitiösa, snabbfotade och duktiga lagspelare. Tillsammans är vi starka och kan utveckla både branschen och journalistiken.

Det är dags att skrota B-laget och lyfta upp oss i division A. Vi kräver inte mer än andra – vi vill bara ha samma villkor och löner som de kollegor vi delar skrivbord och arbetsuppgifter med. Vi kräver lika villkor! Ge oss det, och alla parter kommer att vinna på det. Samma lag, bättre resultat.

Marieberg Medias journalistklubb

Med stöd av

SJF-sektionen Nerikes Allehanda

DNs journalistklubb

Skånska Dagbladets journalistklubb

SJF-sektionen Jönköpings-Posten och JNytt

BNL-klubben

Journalistklubbarna på HD, Sydsvenskan,

Di/DS, BNLO södra och Promediaklubben