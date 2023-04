I Iran grips en journalist varannan dag

Chefredaktören för en statlig nyhetssajt i Iran har fängslats på okänd ort.

Den 11 april grep polis Said Seif-Ali, chefredaktör för den statliga nyhetssajten Didbaniran. Han sitter nu fängslad på okänd ort i väntan på åtal, som är hemligt. Det rapporterar bland andra Committee to Protect Journalists (CPJ). Said Seif-Ali greps vid ett tidigare tillfälle, i januari och släpptes då mot borgen. Enligt hans hustru hade Said Seif-Ali kallats till domstol den 11 april för en förhandling rörande gripandet i januari, när han oväntat greps och fördes bort av polis.

Sedan protesterna inleddes i Iran den 16 september har minst 95 journalister gripits misstänkta för brott, i snitt en varannan dag. 72 av dem har släppts mot borgen, enligt CPJ.