Kändisar inleder rättsprocess mot brittiskt mediehus

Associated Newspapers, där tidningen Daily Mail ingår, har stämts av prins Harry, Elton John och skådespelaren Elizabeth Hurley. Mediehuset anklagas för att med olagliga handlingar ha inkräktat i kändisarnas privatliv.

Förra veckan inleddes de första förhören i en rättsprocess mot det brittiska mediehuset Associated Newspapers med titlarna Daily Mail, the Mail on Sunday and Mailonline. Det rapporterar SVT.

Prins Harry, Elton John och Elizabeth Hurley är några av kändisarna som stämt Associated Newspapers. Mediehuset anklagas för att under många år använt sig av ”motbjudande kriminiell aktivitet”, som hackade röstbrevlådor och att ha placerat avlyssningsapparater i människors bilar och hem.

Associated Newspapers har tidigare avfärdat anklagelserna som kränkande och grundlösa.

Det är inte första gången som brittiska medier anklagas för tvivelaktiga metoder i arbetet. Rupert Murdochs News of the World lades ner efter avlyssningsskandalen 2011.

Rättegången är planerad att börja i maj.

Nina von Koch