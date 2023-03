DeSantis vill göra det lättare att stämma journalister

Floridas guvernör Ron DeSantis, som väntas bli Donald Trumps huvudmotståndare i Republikanernas primärval nästa år, vill göra det lättare att stämma journalister för förtal samt tvinga journalister att röja källskydd under förtalsrättegångar.

I ett nytt lagförslag i Florida föreslås att förtalsskyddet för journalister tas bort. Det är delstatens guvernör Ron DeSantis som trycker på för att få till en lagändring.

DeSantis har under lång tid anklagat medier som The New York Times, CNN, Miami Herald och The Washington Post för att sprida ”falska narrativ” och för att gå Demokraternas ärenden. Han ställer aldrig upp på intervjuer med medier som han uppfattar som ”liberala” men medverkar ofta i Fox News.

Om lagförslaget blir verklighet kommer det att bli lättare att stämma enskilda journalister för förtal i Florida, samt för domstolar att tvinga journalister att röja skyddade källor under förtalsmål. Lagstiftningstexten innehåller en paragraf som skulle tvinga domstolar att per automatik betrakta alla uppgifter som lämnas av anonyma källor som lögner.

Lagstiftningsförslaget innehåller också delar som siktar på att häva det federala skyddet som medier har mot förtalsstämningar från toppolitiker och offentliganställda tjänstemän sedan en prejudicerande HD-dom, New York Times v Sullivan, från 1964.

Seth Stern, chef för pressfrihetsorganisationen Freedom of the Press Foundation, varnar för att lagförslaget på sikt kan komma att inskränka pressfriheten i hela USA.

– Jag har aldrig sett något liknande, säger Seth Stern till Politico. Jag ska inte påstå att jag har sett alla historiska lagförslag, men jag skulle bli ganska överraskad om någon lagstiftande församling i USA någonsin tidigare på allvar övervägt en så här skamlös och uppenbart grundlagsstridig attack mot yttrande- och pressfriheten.

Stern anser att det är särskilt oroväckande att lagstiftningen tar sikte på att upphäva källskyddet, eftersom det är en grundläggande rättighet att kunna prata med journalister utan att riskera sitt jobb och sin frihet.

– Journalister arbetar inte för staten och staten inte att göra med hur journalister samlar in uppgifter, säger Seth Stern.

Internationella Pressinstitutet (IPI) kräver i ett uttalande att lagförslaget dras tillbaka.

– I fungerande demokratier måste offentliga personer tåla att granskas, säger IPIs chefsjurist Amy Brouillette, och fortsätter:

– Den föreslagna lagen är en oroväckande kränkning av pressfrihetspraxis i USA, och skulle göra det möjligt för offentliga tjänstemän och andra i maktpositioner att utan grund och som vedergällning stämma kritiker och journalister i syfte att tysta dem.