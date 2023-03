Axel Danielson

Filmen tilldelades Juryns hedersomnämnande i Generation 14plus, och AG Kino Gildes pris – Cinema Vision 14plus – som innefattar en turné för filmen på kvalitetsfilmbiografer över hela Tyskland.

And the King Said, What a Fantastic Machine handlar om människans relation till kameran, med nedslag i dess tvåhundraåriga historia fram till idag.