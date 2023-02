Kambodjas oberoende nyhetsförmedlare stängs

I Kambodjas huvudstad samlades under måndagen demonstranter i protest mot att den oberoende nyhetskanalen Voice of Democracy (VOD) läggs ned.

Demonstranterna i Phnom Penh protesterade mot beslutet att en av landets sista oberoende nyhetsförmedlare VOD läggs ned, rapporterar Nyheter 24.

Premiärministern Hun Sen gav beskedet om stängningen under söndagen via Facebook, bara månader innan val ska hållas i landet den 23 juli. Licensen återkallas för VODs moderbolag Cambodian Center for Independent Media. Beslutet grundar sig i att kanalen publicerat en artikel som innehöll påstått felaktiga uppgifter om premiärministerns son.

Beslutet fördöms av organisationen Human Rights Watch (HRW).

"Hun Sens stängning av Voice of Democracy är förödande för pressfriheten i landet och kommer påverka hela det kambodjanska samhället”, säger HRWs biträdande Asienchef Phil Robertson i en kommentar.

VOD grundades 2003.

Nina von Koch