Tomas Blideman

SVTs Nyhetspris delas ut i fem kategorier. De nominerade är:

Nyhetsvideo

Talande tystnad, SVT Nyheter Stockholm. Tomas Blideman, videojournalist

Motivering: ”Ibland säger en 26 sekunder lång tystnad mer än alla ord. Bilden av en makthavare som står svarslös när han ska motivera beslutet som gynnar den egna plånboken är omöjlig att glömma. ​Nyhetsvideon är ett skolboksexempel på sinnesnärvaro och god intervjuteknik hos reportern, parat med modet att göra en publicering som bryter mot konventionerna. ​Tack vare att SVT var på rätt plats vid rätt tidpunkt blev ett enkelt kommunjobb en snackis långt utanför Sveriges gränser. ​

Jag testade att elbanta en månad - så gick det​, Riksnyheterna. Simon Krona. Elbantning, redaktörer Joanna Ask, Ulrika Zaccheus och Jenny Agö

Motivering: ”För att göra ett osexigt ämne sexigt. Simon Krona bjuder på sig själv och tar med målgruppen ända in till dammråttorna under lägenhetskylskåpet i sin jakt på kilowattimmar. ​Med effektivitet, utsökt dramaturgi, en god portion humor och med bildspråk som röd tråd genom hela klippet blir vi mer insatta och nyfikna på elbantning.” ​

Detta vet vi: Engströms väg timmarna innan mordet, SVT Öst och Riks. Patrik Widegren reporter, Filip Brusman videospecialist/reporter, Axel Brantemo redaktör​

Motivering: Med fin tonalitet i ett känsligt ämne, kreativt samarbete mellan redaktioner och medarbetare, lyckas teamet placera ett torrt förundersökningsprotokoll mitt i verkligheten. Genom reporterdrivet bildberättande tillsammans med polisens bilder och grafik tas tittaren till en plats och en händelse som skakade Sverige.”​



Förklarande journalistik

Skuldberget Perstorp, SVT Helsingborg.

Reportrarna Minna Korsgren och Gustaf Wallinder. Redaktör Stina Sandström, onlinespecialist Markus Hjortsman och videospecialist Anja Löfman.

Motivering: ”Genom gripande människoöden och pedagogiskt presenterade siffror får vi se baksidan av ett växande samhällsfenomen. Bidraget talar med de drabbade och räds inte tuffa frågor i ett skamfyllt ämne. De många olika delarna i bidraget förklarar varför den enskilde hamnar i skuld, konsekvenserna på individ- och samhällsnivå och hur systemet gör det svårt att ta sig ner från Skuldberget." Gruvor, Agenda/Samhällsprogrammen. Reporter Julia Atiyeh, fotograf Alex Bolevin, researcher Mårten Färlin och redaktör Rolf Tardell. Motivering: "Bidraget synliggör olika viljor och skapar förståelse för ett mycket komplext och högaktuellt ämne som kommer påverka vår framtid. Konkret och förklarande bildberättande i en genomarbetad produktion. En rosa sten spelar huvudrollen."

48 frågor om valet, SVT Online/Riksnyheterna.

Reporter Sebastian Strandberg och redaktör Joanna Ask.

Motivering: ”På ett genialiskt enkelt och nytänkande sätt serveras en buffé av aptitliga målgruppsanpassade munsbitar. Bidraget är lättillgängligt, har rätt tonalitet och lockande startbilder. Det förklarar och utbildar i ett torrt ämne på ett oväntat underhållande sätt. En särskild eloge till tidernas mest koncisa expert som gör att vi pallar att sidoscrolla och kolla alla 48 frågorna om valet."



Granskande journalistik

En gästarbetares död, SVT Nyheter Småland. Ida Andersson och Olof Peterson, reportrar. Motivering: ”En man stångas till döds på jobbet. En olycka som enligt Ölands djurpark inte gick att förutse. Men granskningen visar en vardag med bristande säkerhet. Genom att följa spåren till Rumänien får vi den okända historien bakom gästarbetaren Fanica Gherasim tragiska död. Granskningen väntas få konsekvenser.”

Hedersflickorna och den heliga oskulden, Riksnyheterna.

Marja Grill reporter, Zahraa Abdul Reda reporter, Karin Fallenius videoreporter, Zsolt Czinkovsky fotograf, Samy Dahlman redigerare, Jenny Küttim redaktör

Motivering: ”En ovanlig och modig granskning av en ljusskygg verksamhet där unga kvinnor som lever under hedersförtryck tvingas till oskuldsoperationer. Genom användning av dold kamera blottas en mörk sida av vården där etiska dilemman ställs på sin spets. ”

700 skjutningar nära skolor – på tre år, Riks- och lokala nyheter.

Christoffer Brask, snabbgranskningsredaktör, Ida Persson och Oskar Jönsson, reportrar, Fredrik Larsson, fotograf, Sara Cosar, videoreporter, Riksnyheterna. Linnéa Heppling, redaktör, och Martin Hedström, datajournalist, Quickshot. Kina Pohjanen, reporter, och Christoffer Urborn, SVT Uppsala. Annie Månsson, SVT Stockholm. Katia Elliott, programledare Aktuellt.

Motivering: ”När gängvåldet kryper allt närmare skolgården får barnen öva på att ta skydd i matsalen. Där är väggarna tillräckligt tjocka. Skjutningar nära skolor har drabbat 200 000 barn de senaste tre åren. Med innovativ datajournalistik och SVT:s samlade redaktionella kraft levereras angelägen journalistik i ögonhöjd med barnen.”



Konstruktiv journalistik

Så ser du att en bild inte är tagen under kriget. Riks online. Henrik Sköld.

Motivering: ”I ett pågående propagandakrig visar bidraget vilken viktig roll SVT kan spela som public service. En liten del av kriget bryts här ner till ett konkret exempel. Avstampet är en publicerad bild som delats av en känd politiker, men som hade kunnat spridas av vem som helst. Med ett stringent tilltal vägleds publiken steg för steg hur man kan vara källkritisk och förhoppningsvis komma en liten bit närmare sanningen.”

Leif gav Daniel alla sina renar. SVT Sápmi. Anncatrin Stenberg Partapuoli och Stefan Karlsson

Motivering: ”Reportaget visar en unik lösning på en utmaning för samerna. Hotet mot rennäringen skildras genom en ung mans dröm att bedriva renskötsel och en äldre mans önskan att bevara det samiska kulturarvet i byn. Med Daniel och Leifs egna ord, och ett journalistiskt vackert bildspråk, får publiken följa med i ett generationsskifte präglat av framtidstro och generositet.”

Studiero i klassrummet. Lilla Aktuellt. Nora Fazel Abdollatif, Åsa Wendel, Jens Falkman, Linnea Palmgren, Karin Axelsdotter Olsson, Emma Wilson.

Motivering: ”Studiero i klassrummet är en förutsättning för elevers utveckling och lärande. Här berättar barnen själva om sin arbetsmiljö och lösningar för att minska stök i klassen. Politiker får reagera på barnens upplevelser och inslaget visar att konstruktiv journalistik verkligen inte är en glad rundis. Med grafik och innovativ redigering går det rätt in i målgruppen.”



Främsta insats för den digitala målgruppen

Lilla aktuellts chatt om Ukrainakriget, Samhällsprogrammen, Lilla Aktuellt

Motivering: ”När krig plötsligt bryter ut i Europa startar Lilla Aktuellt samma dag en hatt för sin unga publik. Frågorna väller in. Med tonsäkerhet, värme och uthållighet når de barnen som ingen annan i Mediasverige, när oron är som störst. Genom en upparbetad metod kommunicerar och agerar redaktionen lugnande och tröstande tillsammans med experter.”



Alexander Norén och ekonomikommentarerna, Riksnyheterna

Alexander Norén, ekonomikommentator

Motivering: ”Svåra ord, abstrakta begrepp och skrämmande siffror. Ekonomijournalistik kan vara dötrist, långtråkig ... eller alldeles, alldeles underbar. Med glimten i ögat och gedigen kunskap tar Alexander Norén ett nytt grepp om ett av 2022 års hetaste samtalsämnen - det ekonomiska läget. Genom ett tydligt onlinefokus och välplanerade visuella scener har han hittat nya vägar för att nå en yngre publik. Ett komplicerat ämne blir folkbildande och underhållande med personlig touch.”

Videodeskens format frågesnurran, Riksnyheterna

Motivering: ”Får man rösta om man sitter i fängelse? Hur mycket vapen har Ryssland? Och varför blåser skidskyttarna i geväret? Genom att snabbt och på ett enkelt sätt förklara komplexa skeenden och ge användarna svar på aktuella frågor har videodeskens frågesnurra snabbt blivit ett av SVT-användarnas favoritformat. Här förenas modern digital journalistik med tyngd och trovärdighet i en allvarlig tid. Resultat: En rejäl ökning av antalet videostarter.”

Vinnarna presenteras den 22 mars.