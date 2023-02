Jennifer Engström

Vinnarna presenteras den 23 februari. Tävlingen arrangeras av sajten Svenska fans.

Här är alla nominerade:

Årets Programledare

Gusten Dahlin, TV4/CMore

Jennifer Kücükaslan, Viaplay

Christoffer Svanemar, TV4/CMore/TuttoSvenskan

Richard Henriksson, Viaplay

Karin Frick, Discovery Networks

Årets Kommentator

Niklas Holmgren, Viaplay

Christoffer Svanemar, TV4/CMore

Anders Bjuhr, Viaplay

Lena Sundqvist, TV4/CMore

Lasse Granqvist, TV4/CMore

Årets Expert

Vicki Blommé, TV4/CMore

Erik Niva, Viaplay

Irma Helin Zibanejad, Discovery Networks

Martin Åslund, Viaplay

Bojan Ðordic, Viaplay

Årets Lokalsportjournalist

Viktor Asp, Fotboll Sthlm

Jennifer Engström, Sundsvalls Tidning

Eric Persson, Helsingborgs Dagblad

Johan Ekberg, Värmlands Folkblad

Markus Wulcan, GT/Expressen

Årets Sportjournalist - alla kategorier

Frida Fagerlund, Sportbladet/Viaplay

Erik Niva, Aftonbladet

Olof Lundh, Fotbollskanalen/TV4/CMore

Johanna Frändén, Sportbladet

Anel Avdic, Expressen

Årets Sportjobb - alla kategorier

Patrik Brenning, “Utgallrad”, Aftonbladet

Olof Lundh, “Templet i Öknen”, Volante förlag

Marcus Birro, “Världens bästa Karlsson”, Mondial förlag

When We Were Kings, Avsnitt 130 “Qatar 2022”, Perfect Day Media

Noa Bachner, “Den sista procenten”, Expressen

Årets SvenskaFans-skribent

Anton Högsander, Djurgårdens IF hockey

Elias Mörk, Djurgårdens IF fotboll

Mattias Eckerman, Hammarby IF

William Edström, AFC Ajax

Adrian Pihl Spahiu, IFK Göteborg

Årets Sportpodcast

When We Were Kings, Perfect Day Media

TuttoSvenskan

Tutto Balutto

DIF-Podden

Fotbollsmorgon, DobbTV

Bäst på sociala medier

Ledley Kings Knä

Thomas Wilbacher

TuttoSvenskan

Anel Avdic

Halvlek med Jazz

Årets Förnyare

TuttoSvenskan

Skånesport

Fotbollsmorgon, DobbTV

Fotbollsresan av Linn Nordström och Erik Niva, Sportbladet

Norling & Pense reflekterar