Grävjournalistens kritik mot Sveriges hantering av Assange: ”Sanningen finns i dokumenten”

Journalisten träffade Stefania Maurizi i Stockholm.

FOTO: Klas Granström

Allt fler medieföreträdare uttrycker nu stöd för att Julian Assange inte ska utlämnas till USA. Den italienska journalisten Stefania Maurizi, som i 14 år grävt i fallet, är djupt kritisk till rättsprocessen där Wikileaks-grundaren anklagas för spioneri. Samtidigt menar hon att svenska Åklagarmyndigheten på oklara grunder raderat tusentals dokument gällande Assange, uppgifter som tillbakavisas av myndigheten.

Stefania Maurizi, grävreporter på tidningen Il Fatto Quotidiano och aktuell med boken /Secret Power: WikiLeaks and Its Enemies/, besökte Stockholm i veckan på inbjudan av Reportrar utan gränser och Stödföreningen för Julian Assange. *Tillsammans med advokaten* Percy Bratt har hon under f