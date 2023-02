FOTO: Tor Johnsson

Ulrika Hyllert om polisbeslaget: ”Under all kritik”

”Det är obegripligt att det kan hända igen”, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert om att polis igår beslagtog ett minneskort av TV4s fotograf.

– Det är verkligen under all kritik att vi haft flera händelser under förra året där polisen också har beslagtagit utrustning där det har kunnat finnas källskyddat material, och där man inte över huvud taget verkar ha förstått vad det innebär med journalistiskt arbete och vilket skydd man ska ha, säger Ulrika Hyllert.

Hon menar att det är oacceptabelt att det händer igen.

– Jag kan inte förstå att man som myndighet kan ha flera sådana händelser där åtminstone två av dem är anmälda till JK och JO, att man ändå inte har mer kunskap.

Ulrika Hyllert hoppas att det handlar om okunskap.

– Och inte om att man av någon anledning börjar bete sig väldigt ignorant mot journalister. Även i den här situationen har journalisten haft en dialog med polisen och förklarat, men ändå har man gjort det allra hårdaste och beslagtagit och varit i kontakt med förundersökningsledare. Det har inte varit någon stressig situation, och det har varit flera poliser inblandade.

Enligt Ulrika Hyllert är förtroendet för polisens sätt att hantera sådana här frågor lågt och sjunker ännu mer efter den här händelsen.

– Det som är bra i det här är att TV4 som arbetsgivare har agerat snabbt och korrekt, och jag är glad att TV4 verkar vilja driva det här som en viktig principfråga. Det är viktigt att man gör det som arbetsgivare eller uppdragsgivare.