Ekot blandade ihop arbetslöshet och sysselsättning

GRN-fällning Dagens Eko fälls av Granskningsnämnden för att en reporter sagt att Sverige hade låg arbetslöshet när det handlade om hög sysselsättningsgrad.

Den 18 augusti sände Ekot ett inslag om det ekonomiska läget i Sverige som den dåvarande socialdemokratiska finansministern Mikael Damberg presenterade.

Finansministern sa bland annat att Sverige just nu hade bra tillväxt men var på väg in i en lågkonjunktur. En reporter sa också: ”Sverige går in i det här med starka offentliga finanser och från en nivå med låg arbetslöshet”.

En person anmälde inslaget till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN) som konstaterar att uppgiften att arbetslösheten var låg var felaktig. Det Damberg hade sagt var att Sverige haft en hög sysselsättningsgrad under en längre period. Inslaget fälls eftersom det strider mot kravet på saklighet.