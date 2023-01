Den nya laguppställningen för P1 Morgon: Elias Wahlberg, Parisa Höglund, Helene Benno och Mikael Kulle.

FOTO: Daniel Stigefelt/Sveriges Radio

P1 Morgon börjar sända på lördagar – ”Äntligen!”

Mikael Kulle programleder det första direktsända P1 Morgon på lördag. ”Vi har alla känt att helgen har varit ett glapp.”

Från och med den 28 januari sänder P1 Morgon direkt även på lördagar, mellan klockan 08.05 och 09.00. Programmet som är ett av SRs mest lyssnade med en publik om 900 000 varje morgon får utökade resurser, med tre tjänster. P1 Morgon kommer under måndag till lördag i fortsättningen att programledas av Parisa Höglund, Elias Wahlberg, Hélène Benno och Mikael Kulle, som programleder lördagspremiären.

– Vi fick veta i höstas att det här var på gång och jag tror alla sa samstämmigt: ”Äntligen!” Det har saknats en direktsändande yta på lördagsmorgonen, vi har alla känt att helgen har varit ett glapp. Det här känns väldigt kul, säger Mikael Kulle (bilden) till Journalisten.

Kommer man att känna igen P1 Morgon?

– Ja, det kommer man. Det kommer att vara nyheter, fördjupning och reportage. Sändningstiden kommer att vara kortare på lördagar, mellan åtta och nio i stället för halv sex till halv tio, men innehållsmässigt är det inte lika stor skillnad. På vardagar bryter man in med nyheter och annat innehåll i P1 Morgon och så kommer det inte att bli på lördagar. Så den timme som sänds på lördagar skulle ta nästan två och en halv timme att sända en vardag om man räknar in allt annat som ska in.

Vad kommer ni att ta upp i premiären?

– Det vet man inte säkert. Ekots lördagsintervju förmodligen, och kanske något om Turkiet eller brottsligheten. Och så ska vi ha med en av huvudpersonerna för en händelse som miljoner kommer att följa i februari och då vet du förstås vad jag tänker på.

Öh?

– Precis, Melodifestivalen.

Men det här betyder att ni går miste om veckans enda lediga dag?

– Ja, så blir det. Lördagar har varit fredade, medan på söndagar går man in och förbereder måndagens sändning. Vi har fått nya scheman och vi får ju in tre tjänster till.