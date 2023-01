Galleri Kontrast i Stockholm

Utställningar

Galleri Kontrast, Hornsgatan 8 i Stockholm visar 85 fotografier 27 januari - 29 januari, vilka donerats till stöd för galleriets verksamhet och säljs vid en slagauktion på Galleri Kontrast, måndagen den 30 januari kl. 18–20 (ca).

Auktionsförrättare är Tom Österman från Auctionet.com

Registrering för budgivning i sal kan göras på galleriet från kl. 17:00.

Förhandsbud kan lämnas på Galleri Kontrast under visningsdagarna, eller via mail från och med måndag 16 januari till: mia@gallerikontrast.se Förhandsbud måste inkomma senast kl 12:00 måndagen den 30 januari.

För att bud inkomna via mail skall gälla måste kopia/fotografi på giltig legitimation medfölja.

Fotografierna kan ses på https://www.gallerikontrast.se/auktion/