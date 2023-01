Altinget ger ut ett särskilt EU-nyhetsbrev – gratis för alla

Under hela perioden som Sverige innehar ordförandeskapet i EU kommer politiknyhetssajten Altinget ge ut ett särskilt EU-nyhetsbrev som är gratis att prenumenera på.

För tredje gången har Sverige just nu ordförandeposten i EU. På Altinget intensifieras EU-bevakningen under det närmaste halvråret och samtidigt kommer de, under hela ordförandeperioden, erbjuda läsarna ett kostnadsfritt särskilt EU-nyhetsbrev som utkommer två gånger i veckan, skriver de på sajten.

Det första brevet kommer den 9 januari och prenumerationen avslutas automatiskt efter 30 juni.