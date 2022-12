Musk vill avgå som vd för Twitter

I ett inlägg på Twitter skriver ägaren Elon Musk att han avgår som företagets vd så fort han har hittat en ersättare.

Igår berättade Journalisten att Musk, efter två omröstningar på sin egen Twitter-profil, öppnade flera journalistkonton som har varit avstängda.

Tidigare i veckan ordnade han även en annan omröstning, huruvida han skulle vara kvar som vd eller ej. 17,5 miljoner röstade. 57,5 procent svarade ja.

”Jag avgår som vd så fort jag hittar någon dum nog att ta jobbet! Efter det kommer jag bara att leda arbetsgrupperna för mjukvara och servrar”, skriver han nu på Twitter.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.