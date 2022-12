FOTO: Tor Johnsson

”Rysslands invasion av Ukraina är såklart Årets nyhetshändelse”

Medieåret 2022 Årets nyhetshändelse är Rysslands invasion av Ukraina, tycker Johar Bendjelloul, programledare på Sveriges Radio.

Årets scoop: Partiernas hemliga pengar, Kalla fakta, TV4.

Årets flipp: Elon Musks köp av Twitter. Kanske kan Musks allmänna underlighet få svenska journalister att helt överge denna motbjudande plattform.

Årets flopp: Att Kalla faktas kraftfulla avslöjande om partiernas pengatrixande knappt fick några konsekvenser i valrörelsen. Bra journalistik gör inte alltid skillnad.

Årets journalist: Monica Saarinen, Sveriges Radio. Vi ledde SRs partiledarintervjuer tillsammans, jag kan objektivt säga att hon är Sveriges bästa intervjuare.

Årets mörkläggare: Sollentuna Energi, som smällde nya lagen om utrikesspionage i huvudet på Expressen, två dagar efter att lagen klubbats.

Årets mediehändelse: Tidöpartiernas valseger, förmodligen. En ny mediepolitik kommer, även om den kanske dröjer lite.

Årets nyhetshändelse: Rysslands invasion av Ukraina, såklart.

Årets citat: “We are on a highway to climate hell”, FNs generalsekreterare Guterres.