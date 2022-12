”Lisa Röstlunds bok är Årets scoop ”

FOTO: pressbild Medieåret 2022 Dagens Nyheters klimatreporter Alexandra Urisman Otto tycker att Lisa Röstlunds bok Skogslandet är Årets scoop.



Årets scoop: Lisa Röstlunds bok Skogslandet.

Årets flipp: Andreas Cervenkas förmåga att göra en bok om ekonomi till en riktig bladvändare (Girig-Sverige).

Årets flopp: Att klimat- och miljö­rapporteringen var närmast omärkbar i valrörelsen.

Årets journalist: Staffan Lindberg på Aftonbladet. Läs och inspireras – ingen journalist kan år 2022 (eller 2023) säga att klimatkrisen inte är en del av ens bevakningsområde.

Årets mörkläggare: De många mediechefer som inte aktivt styr journalistiken mot att utgå från miljö- och klimatkrisen.

Årets mediehändelse: Att en yttrandefrihetsinskränkande grundlagsändring kunde gå igenom utan massiva protester från kåren.

Årets nyhetshändelse: Att Sveriges och världens utsläpp ökade. Ökade.

Årets citat: ”If you were to ask me which industry is most responsible for the destruction of life on Earth, I would say the media.” George Monbiot i Klimatboken.