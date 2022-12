FOTO: Sven Lindwall

”Ericsson och IS är Årets scoop”

Medieåret 2022 Expressens kulturredaktör Anna Gullberg tycker att Uppdrag gransknings och ICIJs avslöjande Ericsson och IS är Årets scoop.

Årets scoop: Uppdrag granskning och ICIJs avslöjande Ericsson och IS. Hemliga affärer med en terrorsekt, mutor till kalifatet, det är världsklass!

Årets flipp: Den berättande journalistikens stora återkomst, i både text, bild och ljud. Vikten av bildjournalistik under Ukrainakriget, den har varit enorm för vår förståelse, ljudet har fått ett uppsving med proffsiga fristående poddproducenter som Banda och Just Stories, och så alla dessa skribenter som får ta ut svängarna och göra unik journalistik som faktiskt lockar läsarna att både engagera sig och prenumerera. Det fanns en tid då Filter var den enda, nu har alla stora tidningar upptäckt att läsnjutning och nyhetspuls inte utesluter varandra.

Årets flopp: Riksmediernas besatthet av det politiska spelet på riksnivå överskuggade tyvärr helt behovet av en journalistik om och från det så hånade ”hjärtlandet”. I den mediala eftervalsanalysen var det uppenbart att vi kunde gjort journalistik om allt det som påverkar våra läsares liv och vad politiken har för svar på de frågorna, i stället för att låsa hårt vid SD-frågan.

Årets journalist: Är två! Bülent Kenes och Liza Alexandrova-Zorina, jag är full av beundran för två kollegor som står upp mot mörkermännen Erdogan och Putin.

Årets mörkläggare: Pressavdelningarna i valtider. Det har aldrig funnits så många kanaler att publicera sig i, och aldrig varit så svårt att få tillgång till politiker att få ställa kritiska frågor till. Spinndoktor eller demokratins tjänare? Jag tycker nog pressavdelningarna kan ge sig själva en hård fråga i julklapp – vad och vem är de till för?

Årets mediehändelse: Spionerilagens genomröstning, här finns en läxa för oss alla att göra. Fullt upptagna med krig och kris i våras, slöa av en pandemi som på nåt märkligt sätt gjort att alla aktuella frågor som var aktuella före den har dött, så lät vi det bara hända. Uppvaknandet skedde en minut i tolv, och var vackert att se, men inte alls överraskande blev det helt verkningslöst.

Årets nyhetshändelse: Krig i Europa!

Årets citat: ”The fight is here. I need ammunition, not a ride.” President Zelenskyjs svar från 25 februari på USAs erbjudande om evakuering från Kiev.