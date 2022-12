Lägg en journalistbok under granen.

FOTO: Istock

Redaktionens tips: De skrev årets bästa journalistböcker

Journalistens journalister har vaskat fram några favoriter från journalistboksutgivningen 2022. Läs själv eller fixa sista klapparna!

HELENA GIERTTA:

Årets största positiva överraskning är Jan Guillous Den som dödad e helvetets änglar. Spännande och med äkta skrivglädje på ett sätt som det var länge sedan författaren utstrålade. Victoria Belims Röda sirener, En ukrainsk familjehistoria, berättar om Ukraina och landets nära koppling till Ryssland. Utan att prata om kriget, utan om sin familjs öde, ger hon med denna bok en fin inblick i ukrainskt liv.

Ett annat måste från 2022 års utgivning är Ola Sigvardssons Äventyr i etikbranschen. Den kan läsas i stycken eller som helhet, och ger en mycket god insikt i etikens fallgropar. En liten pärla i Ostron i Prag, av Richard Swartz, vill jag också tipsa om. Ärligt och nära om en ung mans sökande efter kärlek och mening i livet.

ANNIKA HELDT:

Två bra titlar i genren lättsmält och roligt presenterad fakta: Kåppi Pejst av Mats-Eric Nilsson som skärskådar svenskarnas oerhörda fascinatio n för allt som kommer från USA. Trender, språk, uttryck, företeelser – vi omfamnar allt så fort vi bara kan. Allt från glutenfobi till läppförstoringar, för att inte tala om food trucks, surdeg och hantverksöl. Minsta enmansföretag leds av en CEO. Vi teambuildar och går all in. Här känner så gott som alla igen sig på det ena eller andra sättet, men det är inte bara roligt utan också en hel del funderingar över vad det kan få för konsekvenser på sikt.

Ser du inte vad jag säger? av Niklas Källner är inne på en annan del av mänskligt beteende, nämligen rösten, tonfallet, utseendet och gesterna. Han har intervjuat språkvetare, röstimitatörer och reflekterar själv genom anekdoter från sitt liv över vad som påverkar hur man uppfattas av andra människor man kommunicerar med.

HANNA LUNDQUIST:

En rad journalister gav 2022 ut personligt färgade romaner – från Annie Reuterskiölds berättelse om en alzheimersjuk mamma, När du dör ska jag vara nära, till Malin Ekmans uppväxtskildring Allt jag finner i er sk a jag finna i mig . Två av årets starkaste titlar behandlar båda ätstörningar, men på diametralt olika sätt: Karolina Ramqvists med rätta hyllade Bröd och mjölk är en doftande matmemoar, späckad av författarens privata madeleinekakor och skriven med Ramqvists exakta och ändå så lättflytande prosa. Kulturredaktören Sara Meidells Ut ur min kropp handlar tvärtom om avsaknaden av mat och en mångårig anorektisk erfarenhet. Meidells ”svältbibel” skapade årets kulturdebatt och behöver väl ingen närmare presentation; läs den i stället.

JOHANNES NESSER:

Att svensk narkotikapolitik bygger på dålig vetenskap anar nog många. Hur dålig den faktiskt är och hur dödliga konsekvenserna har blivit förstår man först när man läser Johan Wickléns bok Vi ger oss aldrig, den första heltäckande berättelsen om kriget mot knarket i Sverige.

Och bara en riktigt nedrökt läsare kan undgå att chockeras av en av årets mest ögonöppnande reportageböcker: Andreas Cervenkas prisade Girig-Sverige. Det enda i Sverige som gapar mer än min mun är den ekonomiska klyftan.

Årets bästa bok, Den vita stormen – Rasismens historia och USAs fall, har glidit lite under radarn, kanske för att den uppfattas som ytterligare en del i Martin Gelins bokföljetong om amerikansk politik, kanske för att den rör ett svårt ämne, eller kanske för att vi är trötta på Trump och det amerikanska rashatet. Har man väl börjat läsa denna omskakande bok är den svår att lägga ifrån sig.

Bland årets bästa reportageböcker förtjänar den sista (relevanta) boken om Palmemordet åtminstone ett hedersomnämnande. Palmemordet kommer aldrig att få en lösning, och vill du veta varför finns svaret i Hans-Gunnar Axbergers Statsministermordet.

JULIA NILSSON:

Bokhandlarna kryllar av böcker skrivna av kollegor. I genren granskande journalistik/debattböcker var dessa extra intressanta 2022:

Boken Adoptionerna bygger på Patrik Lundberg, Josefin Sköld och Alexander Mahmouds granskning i Dagens Nyheter som fått stort genomslag och har fortsatt under 2022. Trots oklarheterna om kredden av My Vingrens research­arbete, måste avslöjandet om att barn stulits och sålts till Sverige räknas som ett av de största under senare tid.

Vesna Prekopic och Beata Hanssons bok Papporna, sönerna, våldet om våld och utanförskapet i utsatta områden sätter fokus på papporna och fingret på ämnet som påverkade hela valrörelsen – gatuvåldet och alternativ för att minska det.

Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. Lisa Röstlunds bok Skogslandet om svenskt skogsbruk är en blandning av granskande reportage och mänsklig oro.