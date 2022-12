1100 i historisk strejk på New York Times idag

Mer än 1100 medarbetare på New York Times går idag ut i strejk, något som inte skett sedan 1970-talet.

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare på New York Times har strandat, rapporterar Dagens Nyheter. Strejken ska pågå i 24 timmar fram till en minut i midnatt.

I ett Twitterinlägg uppmanar andra vice ordföranden i fackklubben Amanda Hess alla att bojkotta tidningen. ”Vi ber läsarna att inte besöka @nytimes plattformar i morgon och att stötta oss i den digitala strejken. Läs lokala nyheter. Lyssna på radio. Laga något från en kokbok.”

Strejken kan påverka utgivningen av flera titlar, bland annat New York Post, Wall Street Journal och US Today som använder sig av New York Times tryckeri.

Förhandlingarna har pågått sedan mars förra året, när det nuvarande avtalet löpte ut. Frågorna som man inte kommer överens om gäller bland annat löneförhöjningar, hemarbete och pensionsförsäkringar. Facket kritiserar också ett slags prestationsbaserat bonussystem för att det gynnar vita anställda och diskriminerar minoritetsgrupper.