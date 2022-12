Stor ökning av hatinnehåll på Twitter sedan Elon Musk tog över

Ökningen av problematiskt innehåll på Twitter sedan Elon Musk tog över bolaget saknar motstycke, detta enligt amerikanska organisationer som har räknat på saken.

Det är New York Times som rapporterar att innan Elon Musk köpte Twitter förekom hatinnehåll mot svarta amerikaner i genomsnitt 1 282 gånger per dag. Efter att miljardären tog över har det ökat till 3 876 gånger per dag i snitt.

När det gäller hatinnehåll riktat mot homosexuella män handlar det om en ökning från 2 506 gånger per dag till 3 964 gångerper dag efter att Musk tog över. Samma utveckling ser man när de mäter antisemitiskt innehåll som har ökat med 61 procent under de första två veckorna som Musk ägt plattformen.

Siffrorna kommer från Center for Countering Digital Hate, Anti-Defamation League, och andra grupper som studerar plattformar online, skriver NYT.

Samtidigt kan organisationerna se att konton som tidigare stängdes ned på regelbunden basis av Twitter, exempelvis tillhörande terrorsekten IS, har kommit tillbaka i stort antal på plattformen. Samma sak gäller konton som kan knytas till konspirationsteorier som Qanon.