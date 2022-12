Karin Airaksinen

Karin Airaksinen, SVT, får 19 500 kronor för ett redaktionsbesök i Tokyo, Japan.

Emma Alzén, frilans, får 34 500 kronor för kursen Copywriting distans, Bergs, Stockholm.

Kerstin Andersson, frilans, får 11 500 kr för att besöka museet De samiske samlinger i Karasjok, Norge.

Katarina Angelin, Rent & Facility, får 10 000 kronor för distanskurs i Trädgårdsritning, Trädgårdsakademin.

Leonarda Arcidiacona, frilans, får 41 000 kronor för röst och sångkurs på British academy of sound therapy i Brighton, England.

Åsa Asplid, Nya Wermlandstidningen, får 25 000 kronor för redaktionsbesök i Milwaukee, USA.

Karin Backström, frilans, får 32 500 kronor för kurs i projektledning på Berghs i Stockholm.

Johannes Bernsdalen, tidningen Härjedalen, får 41 000 kronor för redaktionsbesök i Windhoek i Namibia.

Ann Beyer, M-magasin, får 12 000 kronor för skrivkurs med kursledare Mian Lodalen, Stockholm.

Kristian Bircanin, Arboga tidning, får 27 000 kronor för redaktionsbesök i New Delhi.

Helén Bjurberg, Mälaröarnas nyheter, får 34 500 kronor för kursen Copywriting distans, Bergs, Stockholm.

Viveca Bladh, Sveriges Radio Göteborg, får 15 500 kronor för att delta i konferensen Womex i A Coruña, Spanien.

Eva Blomberg, Utbildningsradion, får 50 000 kronor för ledarskapsutbildning, SSE Executive Education, Sigtuna.

Stina Blomgren, SVT, får 35 000 kronor till studiebesök hos UNIDAD i Duhok, Irak.

Anna Borgbäck, Allt om trädgård, får 40 000 kronor för webbredaktörskurs på Poppius, Stockholm.

Eva Brandt, Göteborgs Posten, får 44 000 kronor till en författarkurs på Lunds universitet.

Linus Brännström, frilans, får 9 500 kronor för utbildning till Diplomerad löpcoach vid Tränarakademin, Stockholm.

Alexander Bygdén Aktuellt i politiken, får 47 000 kronor för kursen programmering för journalister, Journalism ++, Stockholm.

Maria Bäckman, Stockholms universitet, får 15 000 kronor för deltagande på NNDR 16th Research Conference i Reykjavik, Island.

Robert Börjesson, Expressen, får 30 000 för Redaktionsbesök i San Francisco, USA.

Moa Candil H Press AB, får 45 500 kronor för kursen Grafisk design vid Berghs, Stockholm.

Gabriel Cardona, Tidningen Näringslivet, får 50 000 kronor för manuskurs på New York Film Academy, USA .

Soledad Cartagena Romero, frilans, får 40 000 kronor för Webbredaktörskurs på Poppius, Stockholm.

Sara Cosar, SVT, får 26 500 kronor till redaktionsbesök i New York, USA.

Karin Dahlberg Söderberg, Kyrkans tidning, får 39 000 kronor till kurs i franska Alliance française i Nice.

Sao-Mai Dau SR Radio Halland får 26 500 kronor till redaktionsbesök i New York, USA.

Alice Edwards SR Radio Halland, får 26 500 kronor för redaktionsbesök i New York, USA.

Katarina Elmblad, frilans, får 40 000 kronor för Webbredaktörskurs på Poppius, Stockholm.

Victoria Engholm, Mittuniversitetet, får 44 000 kronor för kursen Bild och berättande på HDK, Göteborg.

Henrik Ennart, Svenska Dagbladet, får 35 000 kronor för att delta på JIM-konferens, Okinawa, Japan.

Mimmi Epstein, Mitt i, får 14 000 kronor för kursen Juridisk översiktskurs på Påhlmans, Stockholm.

Görel Espelund, frilans, får 18 000 kronor för skrivarkurs med Karin Thunberg.

Karin Fallenius, SVT, 26 500 kronor till redaktionsbesök i New York, USA.

Karin Fjaervoll, Bonnier news local, får 10 000 kronor till stenografikurs hos Melinska Stenografförbundet, Stockholm.

Joachim Fredriksson, frilans, får 22 000 kronor för fotokurs, Berghs, Stockholm.

Liselotte Fritz, frilans, får 22 000 kronor för att besöka Chelsea Flower Show, London.

Lena Olofgörs Gramstrup, UR, får 5 500 kronor för fotokurs på Biskop Arnö Folkhögskola.

Anna Grandin, Allt om vin, får 32 000 kronor för kursen Motion Graphics, Berghs, Stockholm.

Andreas Grube, frilans, får 22 000 kronor för fotokurs, Berghs, Stockholm.

Saila-Marie Gråik, SR Sameradion, får 8 000 kronor för en kurs i Jägarexamen.

Catarina Gunne, Tidningen Arkitekten, får 14 000 kronor för kurs i kreativt skrivande, Svenska kulturcentret Lendas, Kreta.

Camilla Gustafsson, SVT Värmland, får 6 000 kronor för fotokurs med fotograferna Meyer/Utter i Marstrand.

Stina Gyldberg, Spoon Agency, får 21 500 kronor för onlinekurs i Content creation & marketing, LSODM, London.

Tove Henckel, frilans, får 12 000 kronor för matlagningskurs på Restaurangakademien i Stockholm.

Patricia Higson SR P4 Stockholm får 38 000 kronor till redaktionsbesök i Sydney, Australien.

Charlotte Holmström, Dagens Arbete, får 28 500 kronor för att delta vid NICAR konferensen i Nashville, USA.

Anna Hultman, TT, får 50 000 kronor för manuskurs på New York Film Academy, LA, USA.

Sofia Hårdänge, Dagens industri, får 20 000 kronor för redaktionsbesök, Santiago, Chile.

Dan Ivarsson, Sydsvenskan, får 15 500 kronor för att delta på konferensen Dataharvest, Mechelen, Belgien.

Isabella Iverus, Byggnadsarbetaren, får 49 000 kronor för första året på terapeutprogrammet hos Gestaltakademin, Stockholm.

Filip Jakobsson, TV 4, får 40 500 kronor för kurs i portugisiska på CIAL i Lissabon.

Frida Jansson Högberg, Karlstads-tidningen, får 35 000 kronor för kurs i projektledning, Berghs, Stockholm.

Maria Jelmini, Svenska Dagbladet, får 5 500 kronor för Ordfronts skrivkurs, Stockholm.

Malin Johansson, TT, får 14 500 kr för redaktionsbesök, Madrid, Spanien.

Sara Johansson, Företagshistoria, får 40 000 kronor för kurs i engelska hos The Oxford English Centre, Oxford.

Anna Julius, Dagens Arbete, får 36 000 kronor för kursen diplomerad-coachutbildning, Coachstjärnan, Stockholm.

Håkan Karlsson, Göteborgs Universitet, får 50 000 kronor för att studera kulturarvsförvaltning hos 'Empresa Nacional para la Proteccíon, Kuba.

Isak Krantz, Dagens Arbete, får 41 000 kronor för deltagande på CreativePro Week 2023 i Phoenix, Arizona, USA.

Viktor Krylmark, Ny Teknik, får 9 500 kronor för kursen UX Design, Forsbergs, Stockholm.

Sabina Kuutti, Polismyndigheten, får 35 000 kronor för kursen Kommunikations­chefens viktigaste verktyg, Berghs, Stockholm.

Anna Langseth, Syre, får 41 000 kronor för kursen Programmering för journalister på J++, Stockholm.

Helle Larssen, frilans, får 10 000 kronor för redaktionsbesök i Paris.

Gustaf Larsson, Aftonbladet, får 27 500 kronor för redaktionsbesök i New York.

Caroline Le Ridou, Affärsvärlden, får 31 500 kronor för att delta på TIMTOS-mässan, Taipei, Taiwan.

Ivan Loftrup-Ericson, SVT, får 22 000 kronor för skrivarkurs med Monica Fagerholm i Toscana, Italien.

Madeleine Longo, Dagens Nyheter, får 34000 kronor för filmkurs med NYFA, Florens, Italien.

Marie Lundström, Sveriges Radio, får 21 500 kronor för att delta på PEN World Voices Festival; New York.

Ann-Sofie Löfgren, Byggnadsarbetaren, får 23 000 kronor för språkkurs i italienska, Babilonia språkcenter, Taormina, Italien.

Ira Mallik, SVT, får 25 000 kronor för Redaktionsbesök i New Delhi, Indien.

Amelie Marmenlind, frilans, får 16 000 kronor för att delta på ACCS2023-konferensen i Tokyo, Japan.

Mattias Mächs, TT, får 16 000 kronor för ljudkurs på Hola Folkhögskola, Nyland.

Åsa Nilsson, Dagens Samhälle, får 41 000 kronor för kursen Programmering för journalister på J++, Stockholm.

Johanna Norin, frilans, får 20 000 kronor för skrivkurs med Anita Goldman, Glimminge.

Hans Olofsson, frilans, får 35 000 kronor för deltagande på Nicarkonferensen 2023 i Nashville, USA.

Pia Olofsson, Barometern, får 48 000 kronor för illustrationskurs hos Berghs, Stockholm.

Hélin Pakdemir, SVT, får 24 500 kronor till redaktionsbesök i New York, USA.

Hynek Pallas, frilans, får 28 000 kronor för att besöka Bob Dylan arkivet, Tulsa, Oklahoma, USA.

Martin Röshammar, frilans, får 14 000 kronor för att besöka Liverpool Sound City musikfestival, Storbritannien.

Isak Santesson, SR P 4 Malmöhus, får 15 000 kronor för kurs i tyska på Goethe-institutet i Berlin.

Elsa Sjögren, Oh My Interactive, får 20 000 kronor till en kurs i engelska på Galway Cultural Institute, Irland.

Anna Smedberg, frilans, får 21 000 för kurs till diplomerad KBT-terapeut hos Expressa, Göteborg.

Cenneth Sparby, frilans, får 20 000 för kurs i kreativt skrivande på kulturcentret Lendas på Kreta.

Patrik Stigsson, frilans, får 20 500 kronor för deltagande på konferensen ICTPS 2023 i Rom, Italien.

Pernilla Strid, Aktuell Hållbarhet, 41 000 kronor för kursen Programmering för journalister på J++, Stockholm.

Sara Sundberg, Sveriges Radio P3, får 41 000 kronor för kurs i franska vid Alliance Française, Paris.

Magnus Sundvall, Jönköpings-Posten, får 32 000 kronor för Sommelierutbildning Steg 1, Vinkällaren, Växjö.

Linda Swartz, frilans, får 7 000 kronor för skrivkurs vid Folkuniversitetet, Stockholm.

Jonas Thornell, frilans, får 50 000 kronor för kurs i tyska på Goethe-Institutet, Frankfurt.

Nina Wertholz, frilans, får 10 000 kronor för skrivkurs hos Poppius, Stockholm.

Linda Vodopija Stark, frilans, får 49 000 kronor för processledarutbildning hos Milinstitute, Malmö.

Johanna Ålfreds, Byggindustrin, får 30 000 för redaktionsbesök i San Francisco, USA