BBC-journalist gripen och misshandlad i Kina

Edward Lawrence, BBC, greps av kinesisk polis när han rapporterade från en protest i Shanghai på söndagskvällen.

Kinesisk polis använde pepparsprej för att skingra demonstranterna som samlats i centrala Shanghai för att protestera mot de hårda covidrestriktionerna. Flera personer greps, en av dem BBC-journalisten Edward Lawrence. I en video som visar gripandet i natt ses flera poliser brotta ner Lawrence på ett bryskt sätt och förse honom med handfängsel.

Witnessed a BBC journalist got sieged and dragged to the ground by several cops in Shanghai earlier tonight on the Urumqi Rd. His friend said he was targeted becuz he was filming the protest. (feel free to @ his handle if you know who this journalist is ) @BBCNews @BBCNewsAsia pic.twitter.com/tPgoPET3hg