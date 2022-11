APs beslut att sparka reporter ifrågasätts

Läckta interna meddelanden på AP väcker frågan om James LaPorta blev syndabock när AP försökte dölja ett större redaktionellt problem.

Den amerikanska nyhetssajten Semafor ifrågasätter APs beslut att sparka säkerhetsreportern James LaPorta efter att AP publicerat en felaktig uppgift om att raketen som dödade två personer i Polen den 15 november var rysk. Journalisten rapporterade om APs beslut tidigare i veckan.

Semafor publicerar nu de interna Slackmeddelanden som skickats mellan James LaPorta och redaktörerna på AP inför publiceringen. Av dem framgår att det tog nio minuter från det att James LaPorta meddelade sina chefer att en amerikansk underrättelseofficer uppgav för honom att ryska missiler korsat gränsen till Polen, till dess att AP publicerade artikeln.

LaPorta fick omedelbart en fråga från Lisa Leff, redaktör på APs europeiska nyhetsdesk, om uppgiften behöver bekräftas av en annan källa och/eller från Polen. Han svarade att det inte var något beslut han kunde fatta: ”that call is above my pay grade”.

Slackmeddelandena mellan den nu sparkade reportern James LaPorta och bland andra redaktören Lisa Jeff har läckt.

Han fick sedan frågan om han kunde skriva ihop en artikel. Han svarade att han inte kunde det eftersom han var på ett läkarbesök och att han inte visste någonting mer än vad han vidareförmedlat från den anonyma källan. Tre minuter senare publicerade AP artikeln.

Semafor låter nyhetsreportrar göra egna analyser och presentera sina egna åsikter i anslutning till nyhetsartiklar. Semafors reporter Max Tani skriver i sin analys:

”Det faktum att en händelse som teoretiskt kunde ha triggat en väpnad konflikt mellan Nato och Ryssland krävde mindre än tio minuter, en anonym källa, och bara ett drygt dussin Slackmeddelanden för att nyhetsbyrån skulle publicera tyder på ett redaktionellt systemfel, inte en enskild reporters blunder.”