Fotbolls-VM i Qatar: Medier stoppas från att filma och bilder på fans ifrågasätts

Kontroverserna kring fotbolls-VM i Qatar fortsätter. För några dagar sedan stoppades danska TV2 från att filma, samtidigt ifrågasätter allt fler de bilder som sprids från Qatar som sägs visa riktiga fotbollsfans som välkomnar lagen.

Försnacket inför Fotbolls-VM som startar på söndag har hittills till stor del handlat om bristen på respekt för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i världlandet Qatar. De sista dagarna inför mästerskapet är inget undantag.

Expressen skriver om danska journalister från tv-kanalen TV2 som stoppades av qatariska säkerhetsvakter, som även hotade att ta sönder deras kamera, när de sände live i tisdags.

– Den här gången är det inte en journalist som avslöjar något om Qatar, det är Qatar som avslöjar sig självt, menar reportern Rasmus Tantholdt efter händelsen.

Restriktionerna för fotografering under VM har också tidigare kritiserats av organisationer som Reportrar utan gränser. Bland annat handlar kraven på journalisterna om att man förbjuds att filma inom ”industriella zoner”, vilket RSF menar är ett sätt att förhindra medier från att dokumentera migrantarbetarnas villkor.

Förra året greps två norska journalister i Qatar och hölls frihetsberövade i över ett dygn.

Under gårdagens Stora Journalistpriset vann Blankspots Martin Schibbye, Patrik Arnesson och Brit Stakston pris för Årets förnyare för sitt Cards of Qatar, som sätter ljuset på de tusentals migrantarbetare som dött under förberedelserna för mästerskapet.

I ett stort reportage som publicerades i veckan besöker Dagens Nyheter Qatar. För att få inresetillstånd tvingades de lova att inte fotografera bostadsområden, privata företag och industriområden, alltså ställen där migrantarbetare finns.

Att VM-delegationen gör allt för att putsa bilden när världens blickar riktas mot dem står klart. Bland annat har flera medier tidigare rapporterat hur Qatar erbjudit omkring 1 600 personer bjudresor till VM med kravet att de ska ”sjunga på invigningen och sprida positivitet i sociala medier”.

När Englands spelartrupp anlände till sitt hotell i veckan möttes de av hundratals supportrar i fotbollströjor som sjöng den klassiska fotbollsramsan ”It’s coming home”, dock sjöng de både fel text och med fel melodi, rapporterar Daily Star.

Bilder på det som sägs vara engelska fotbollsfans sprids över världen. Foto: Skärmdump från Daily Star.

Journalister från The Telegraph fanns på plats och kunde rapportera att supportrarna inte heller var från England, men intervjupersoner försäkrade dem om att de var riktiga supportrar som själva betalat för sitt besök under mästerskapet. Qatar förnekar att de har betalat folk för att uppträda som riktiga fans.

I förra veckan spreds det även uppmärksammade bilder i sociala medier på fotbollssupportrar som sägs ha anlänt till Qatar för att stötta ”sina lag” som Brasilien, Portugal och Argentina. På bilderna ser man hundratals supportrar som hoppar, dansar och sjunger – inte heller då tog det länge innan bilderna anklagades för att vara ett pr-trick.

På Twitter påpekade flera journalister att när man tittade närmare på bilderna så ser man supportrar som verkar komma från länder som Bangladesh eller Indien, inte Argentina och Brasilien. Samtidigt som alla hade nya, identiska, fotbollströjor med Messi eller Neymar på ryggen. Inga fans verkar ha någon retrotröja eller en annan typ av supportertröja på sig.

Fotbollskanalens Olof Lundh är på plats i Qatar och kommenterar saken för Fotbollskanalen.

– Det är på ett sätt lite svårbedömt, då det är lätt att glömma bort att Qatar är ett land, där qatarier bara utgör fem procent av befolkningen. Det är väldigt många migrantarbetare, till exempel 25 procent indier, där en del av dem såklart gillar de här lagen, säger Lundh i Nyheterna Live och fortsätter:

– Sedan finns det en tradition i Qatar med att bussa supportrar till lokala fotbollsmatcher, samtidigt som det var något liknande vid friidrotts-VM. Jag tror att det blir svårt för Qatar att helt göra sig ifrån bilden av att det här är någon slags PR-offensiv. Ofta är det tv-bilder som kan avgöra, och det här är någon slags informationskamp om vem som ska skriva historien om det här mästerskapet.

