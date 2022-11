Så köper du in frilansmaterial på ett schysst sätt

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Ogenomtänkta rutiner hos uppdragsgivare sätter frilansar i en orimlig arbetssituation. Därför uppmanar vi nu alla som anlitar frilansar att ta till sig av våra tips. Vi är övertygade om att det skulle innebära bättre journalistik och mer hållbara samarbeten, och det vinner alla på.

”Du får betalt när vi publicerat din text. När det blir? Det är lite oklart.”

”Jo, vi vet att du lämnat bilderna, men nu ser vi att vi nog egentligen behöver en breddare istället. Kan du inte kolla igen och se om du hade en sådan variant? Gärna i dag.”

”Oj, är din faktura inte betald? Det låter inte bra, men jag hinner inte kolla på det nu utan gör det senare i veckan.”



De flesta frilansar har nog hört varianter av de här svaren från sina uppdragsgivare. Det handlar helt enkelt om rutiner och arbetssätt som på ett eller annat sätt försvårar tillvaron. Ibland är det en betalning som dröjer eller så har uppdragsgivaren märkliga fakturavillkor. Ibland handlar det om redaktörer som långt efter lämning återkommer med frågor om faktauppgifter eller olika typer av krav på extramaterial och extrakollar. Gemensamt för de här sakerna är att det oftast är en småsak för uppdragsgivaren, medan det innebär onödig och obetald tidsåtgång för den enskilda frilansen.



På en stor redaktion är en extrakoll av sifferunderlag eller en omklippning av ett inslag inga större problem. Det finns resurser och det finns många personer att dela ut uppgiften till. Likaså är den där fakturan på 8 000 kronor bara en liten detalj i ekonomihanteringen. Några tusen kronor hit eller dit spelar inte så stor roll när omsättningen kanske ligger på flera miljoner.



Men för egenföretagare ser verkligheten inte ut så. Då kan kravet på en extrakoll med några tidigare intervjupersoner ställa arbetsplaneringen på ända. Vem har lust att leta nya varianter till ett fotojobb som man gjorde för länge sedan om man redan är uppbokad flera dagar framöver? Och kanske var det just fakturan på 8 000 kronor som behövdes för att få den egna ekonomin att flyta smärtfritt under kommande veckor.



Vi tror inte att de här frågorna och de extra kraven ställs för att krångla till livet för frilansar. Det handlar om slarv, dåliga rutiner och framför allt en okunskap kring vilka villkor de flesta frilansar har. Vi efterlyser därför större respekt och kunskap från redaktörer och andra materialbeställare när det gäller frilansar och vår arbetssituation.



Även om man har ett eget företag och gör affärer med ett annat företag så är styrkeförhållandena inte särskilt jämlika. Vi har därför tagit fram en guide med åtta tips för dig som köper in frilansmaterial:

Ha rutiner för hur redaktionen ska hantera frilansförslag. Gör tydliga skriftliga överenskommelser. Extrajobb utöver överenskommelsen ska ersättas. Betala skäliga arvoden. Respektera frilansens tid. Känn ansvar för dina frilansar. Visa att frilansen är viktig för dig. Avsluta uppdrag på ett schysst sätt.



Vi är övertygade om att den inköpare som vårdar och bryr sig om sina frilansar vinner på det i längden. Både redaktionellt och affärsmässigt.



Gert Lundstedt, ordförande, Frilans Riks

Putte Salminen, ordförande, BLF_Fotograferna

Här finns hela checklistan: www.sjf.se/frilans/avtal-och-arvoden/redaktorsguiden-checklista-samarbete-med-frilansar