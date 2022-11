NYT-journalisterna om filmen baserad på deras bok: ”Viktigaste är att ge röst till alla de kvinnor som Weinstein slängde bort”

Skådespelarna Carey Mulligan och Zoe Kazan spelar journalisterna Megan Twohey och Jodi Kantor.

FOTO: Universal Studios

”Idag behövs undersökande journalistik mer än någonsin.” Orden kommer från Jodi Kantor, New York Times-journalisten som tillsammans med kollegan Megan Twohey avslöjade filmmogulen Harvey Weinsteins mångåriga sexövergrepp och som bidrog till att Metoorörelsen svepte över världen.

Tillsammans skrev de boken /Tystnadskontraktet/ som nu får svensk biopremiär under originaltiteln /She said/. – Det känns riktigt underbart att den följer efter andra filmer om avslöjande journalistik, som /Alla presidentens män/ och /Spotlight/, säger Megan Twohey. /NYT-journalist