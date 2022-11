Journalister som fanns på Almedalsmördarens listor fick veta det via FUP:en

FOTO: Tor Johnsson Flera journalister som har funnits med på terrormisstänkta Theodor Engströms lista fick reda på det av kollegor som läst förundersökningen. ”Det är obehagligt att inte ha fått informationen av polis eller åklagare”, säger en journalist som vill vara anonym.

I onsdags berättade Journalisten att minst 75 svenska journalister finns listade som ”landsförrädare” i terrormisstänkta Theodor Engströms hårddisk och att Journalistens chefredaktör är en av dem.

Bland de 75 finns såväl några av Sveriges mest kända journalister som mindre kända reportrar.

En av journalisterna på listan, som vi har pratat med, uppger att hen fick reda på det i onsdags kväll av en före detta kollega som läst förundersökningen.

– Det var en chock att se sitt namn mot den här bakgrunden. Och det är obehagligt att inte ha fått informationen av polis eller åklagare. Det går ju inte att öppna mappen, så vad han sparat ner om mig vet jag inte. Men vet heller inte om jag vill veta, säger journalisten som vill vara anonym.

En av Theodor Engströms möjliga måltavlor i Visby den där dagen var SVTs vd Hanna Stjärne. Även hon fick reda på det av kollegor som läste förundersökningen, rapporterar SVT.

– Det var omskakande. Precis när jag fick reda på det isade det liksom till. Det var som att världen frös, säger Hanna Stjärne i Morgonstudion.

Expressens kulturchef Victor Malm skriver i en krönika att han vid dådet befann sig bara några meter bort på Expressens scen där han ledde ett samtal mellan Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, och Hanna Stjärne. I förhör har Theodor Engström berättat att han passerade Expressens scen under samtalet, skriver Victor Malm.

Även Victor Malm är kritisk till att Hanna Stjärne fått reda på det av kollegor.

”Att hon får reda på det så, inte via polis och åklagare, är under all kritik. Hotet mot Stjärne är uppenbart, hon är tydligt utpekad som potentiellt mål i en konkret situation, av en man som medger terrorbrott. Hon bör betraktas som ett brottsoffer”, menar Expressens kulturchef.