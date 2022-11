Fotbolls-VM i Qatar pågår mellan 20 november och 18 december. Bland annat på den här nybyggda arenan.

FOTO: Fifa

Han gräver i korruptionen inom toppfotbollen

PRESSFRIHET Andreas Selliaas är nageln i ögat på världsfotbollens organisation Fifa, med uppmärksammade avslöjanden om hur maktens män gav stundande fotbolls-VM till ett land utan pressfrihet eller respekt för mänskliga rättigheter.

Det var efter att Andreas Selliaas kommit i kontakt med det han kallar ”världens bästa nätverk” för grävande sportjournalister – danska Play the game – som han bestämde sig för att bli journalist. Länge arbetade han som forskare och sakkunnig på Norska idrottsförbundet, men i gränslandet mellan sport och politik finns det så mycket intressant att göra som reporter, menar han.

Norska sportjournalisten Andreas Selliaas driver den sajten Idrettspolitikk.

De senaste åren har Andreas Selliaas gjort sig ett namn genom initierad rapportering kring sport och politik – inte minst korruptionen inom Fifa och hur fotbolls-VM kunde hamna i ett land som Qatar.

Så sent som i oktober avslöjade han, tillsammans med Jan Jensen från danska Ekstra Bladet, ex-pampen Michel Platinis tajta band med regimen och hur han personligen agerat för att Qatar skulle landa mästerskapet. Trots att Fifas egen rapport slagit fast att värmen är en hälsofara, eller landets avsaknad av respekt för mänskliga rättigheter.

– Jag tror att mediehusen undervärderar publiken när man inte tror att de är intresserade av sådan här typ av journalistik, svarar Andreas Selliaas när jag frågar varför fler inte grävt i korruptionen inom toppfotbollen.

Hemligheten bakom avslöjandena, enligt honom själv, är att han inte gått samma vägar som andra journalister. Medan de flesta besöker Fifas officiella presskonferenser eller intervjuar sina respektive fotbollsförbund så har han under flera år rest runt på kongresser och seminarier som inte nödvändigtvis har så mycket med idrott att göra.

Allt för att lära sig hur besluten tas och knyta rätt kontakter.

– Jag har sett vem som snackar med vem och hur det funkar bakom kullisserna. Genom det har jag lyckats bygga upp ett förtroende bland personer i de här organisationerna som sen blivit mina källor, säger han.

Men det har också kommit med ett pris. Andreas Selliaas är idag välkänd inne på Fifa och Uefas huvudkontor i Schweiz, hos VM-organisationen, och har flera gånger blivit uppringd av PR-personer från organisationerna eller nekats inträde vid presskonferenser och andra arrangemang.

– Jag bryr mig inte så mycket om det där. Men för de sändande tv-bolagen, eller medierna som vill ha tillgång till matcherna, så spelar det roll. Det här är ett av sättet man stryper journalistiken på.

När mästerskapet drar i gång är Andreas Selliaas säker på att de flesta har glömt alla rapporter om döda migrantarbetare eller korruption. När det kommer till debatten huruvida journalister bör bojkotta mästerskapen eller inte, menar han att det inte finns något enkelt svar.

– Det beror på hur du ska jobba? Ska du bevaka matcherna eller allt det andra? Om jag åker är det inte för att skriva om vem som vinner, jag ska följa upp historierna som jag rapporterat om sedan tidigare. Vart är migrantarbetarna? Varför är gatorna tomma? Hur blir suppprtrarna behandlade av polisen?

– Sen kan man också säga att om ingen tv-kanal hade gått med på att sända mästerskapen i Qatar så hade landet inte velat ha något VM, fortsätter han.

Vad räknar du med att man har för möjligheter som journalist under VM att göra oberoende journalistik? Kommer man kunna röra sig fritt i Qatar?

– Det är svårt att svara på. När jag var där på Fifa-kongress senast så tror jag att myndigheterna inte ville att journalister skulle fängslas precis just då, och så tror jag det kommer se ut under mästerskapet. Däremot ser jag att propagandamaskinen går för fullt nu och det gäller inte bara Qatar utan andra länder i närheten som Saudiarabien som också förbereder sig för ett VM och att ta emot turister.

Andreas Selliaas ser också att det under den senaste tiden har blivit allt svårare att rapportera om vad som sker i Qatar. Så sent som i mitten av oktober nekades ett team från norska NRK att göra flera av de intervjuer man hade bokat upp på förhand.

– Många blir uppringda av myndigheterna eller VM-organisationen om man skrivit något kritiskt, man märker att de är mer på alerten nu.

Fotbolls-VM i Qatar pågår mellan den 20 november och den 18 december.

Fakta/ Mänskliga rättigheter och Qatar-VM

Turneringen har krävt stora infrastrukturella satsningar som vägar, tunnelbana, en ny flygplats och sju arenabyggen. Enligt Amnesty international har miljontals kvinnor och män, främst från Afrika och Asien, rest till Qatar för att arbeta. Övergreppen på migrantarbetare i Qatar är samtidigt välkända och väldokumenterade, och sedan landet tilldelades VM har tusentals arbetare dött.

Källor: Amnesty, Blankspot



Bevakar du Qatar-VM på plats?

Therese Strömberg, frilans, Expressen och SVT

– Jag kommer inte åka, på grund av att jag ska att sitta i studion hos SVT. Om jag hade blivit tillfrågad av min andra arbetsgivare hade jag åkt, eftersom jag tycker att det är viktigt för journalistiken att man är på plats så ofta man kan.

Olof Lundh, TV4-gruppen

– Jag åker för att göra mitt arbete som journalist. Det vill säga bevaka en stor nyhetshändelse på plats för att skildra vad som sker utanför linjerna, ställa frågor och ge perspektiv och inblickar. Att Journalistförbundets tidning undrar om jag ska göra mitt jobb och vill att jag motiverar mitt ställningstagande är talande för hur laddat VM i Qatar blivit och även flyttat gränser för journalistiken.

Petter Nilsson, sportchef TT

– TT skickar tre medarbetare i två omgångar. En reporter och en fotograf är på plats innan turneringen startar. Deras huvuduppgift är att skildra det som gör den här turneringen unik, framför allt frågan om mänskliga rättigheter, men också att VM spelas i ett land utan egentliga fotbollstraditioner. Inför slutspelet skickar vi en ny reporter som stannar över finalen.