Minst två journalister döda i bombattentat i Mogadishu

I helgen drabbades Somalia av två bombattentat där minst 100 personer dog. Minst två journalister finns bland de omkomna varav en av dem uppges vara en somalisk-nederländsk journalist som tidigare bott i Sverige.

Bombningarna skedde nära det somaliska utbildningsministeriet och minst 100 personer uppges döda och minst 300 har skadats, enligt AFP.

Enligt rapporter från både National union of Somali journalists och Nederländska NL Times är den somalisk-nederländska journalisten Abdullahi Jama Ali en av de omkomna. Abdullahi Jama Ali ska ha bott i Nederländerna under senare år, han har också under en period bott i Sverige.

M24-reportern Mohammed Isse Koonaa ska också vara en av de döda, uppger IFJ.