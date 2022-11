Ledare Helena Giertta Chefredaktör



Små odemokratiska steg

Nu har mobbarnas kompisar, slagskämparnas vänner, flyttat in i Rosenbad.

De som flyttat in i regeringslokalerna är inte bara polare med dem som hatat mina kollegor, skrämt dem, hotat dem, de är också själva personer som uttryckt sig nedsättande och hotfullt mot oss journalister.

Visserligen sitter Sverigedemokraterna inte i regeringen, men likväl i regeringens Rosenbad, i ett gemensamt samordningskansli.

Det är nog sant det som ledarskribenten Lilian Sjölund skriver i Ljusnan att de tusen små stegens väg bort från demokratin har påbörjats. Lilian Sjölund skrev för fem år sedan boken Hatad, som Journalisten gav ut. Den beskrev hur livet påverkas av de hot som som sprids.

Partiet har en kvinna anställd som talar nedsättande om Anne Frank, men som ändå hålls om ryggen av partiet. Och hur många gånger har höga företrädare sagt att de ska ”reformera public service” för att de inte har de nyheter, eller de intervjupersoner som SD vill ha? Sverigedemokraterna är väldigt tydliga med att den fria pressen inte är värd särskilt mycket i deras ögon.

En annan kollega har levt många år med hot från nazister och andra högerextremister. Under Tidskriftsdagen tog hon bladet från munnen. DAs chefredaktör Helle Klein beskrev i ett tal precis hur det är att leva under ständigt hot, hur rädslan kryper på. Men hon berättade också om all den kärlek hon får; från alla de som tycker att demokrati och olika åsikter är en bra sak; från de som vill ha frihet, demokrati och därmed fria medier i sitt land.

Vad och hur mycket Sverigedemokraterna kommer att påverka politiken de närmaste fyra åren vet vi inte säkert, även om det finns både Tidöavtal och regeringsförklaringar. Men att det blir förändringar kan vi nog räkna med. Klimatet för den fria journalistiken har i modern tid aldrig varit så kallt.

Som journalister ska vi förstås fortsätta att vara sakliga och vara generösa med genmäle och bemötande av faktauppgifter; fortsätta att sträva efter sanning och beskriva verkligheten så som den är.

För att stoppa de små stegen bort från demokrati är det vår uppgift att fortsätta göra vårt jobb och ställa makthavare till svars för sin politik. Det betyder inte att man normaliserar Sverigedemokraterna, för det är fortfarande ett extremt parti, med ett nazistiskt förflutet.

Det betyder att vi genom att fortsätta vara professionella kommer visa att vi är oumbärliga för demokratin.

* * *

Vad är demokrati? Frågan är högst relevant efter det att utrikesminister Tobias Billström (i en tidigare version stod statsministern som citatmakare, Ulf Kristersson har dock också sagt att Turkiet är en parlamentarisk demokrati med allmän och lika rösträtt) utan att darra på manschetten svarat ja på frågan om Turkiet är en demokrati ”de har ju fria val”. Men är han då helt omedveten om att Turkiet är ett av de länder som fängslat flest journalister i världen, stängt ett flertal fria medier, fängslat oppositionella? Att kalla ett land demokratiskt, där inte opposition eller fria medier får verka, tycker jag är väl lättvindigt.

STICK

BONNESEN TAR UPP UG I RÄTTEGÅNGEN

Just nu pågår rättegången mot Birgitte Bonnesen, tidigare vd för Swedbank. Hon är misstänkt för grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation, samt obehörigt röjande av insiderinformation. Avslöjandet om att hon kan ha ljugit om problemen med penningtvätt i banken kom i Uppdrag granskning. I förhöret med henne menade hon att programmet varit aggressivt och skrämmande, och hon bedyrade att allt man sagt från bankens sida var sant. Vilket åklagaren ska visa att det inte var. Rättegången slutar den 24 november, med reservdag 25 november.

