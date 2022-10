USAs justitiedepartement stoppar möjligheter att beslagta dokument från journalister

I veckan har Washington täppt till flera kryphål som gjort att man kan kräva ut dokument från journalister genom exempelvis stämningar och domstolsbeslut.

I en artikel kallar The New York Times beslutet en ”stor politisk förändring”. Det kom till efter att justitiedepartementet – när det leddes av William P. Barr – i hemlighet beslagtagit mejluppgifter från reportrar vid tidningarna The Washington Post och The New York Times samt från CNN.

”Det nya regelverket ser till den avgörande roll som fri och oberoende press har i vår demokrati”, säger den nuvarande justitieminstern Merrick B Garland, som tillsattes av president Joe Biden, om beslutet.