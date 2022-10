Journalisten-TV: Därför börjar Kvartal ta betalt

Journalisten TV

Mediehuset Kvartal börjar ta betalt för sin journalistik. ”Vi har en stor och trogen publik. Nu vill vi växla upp”, säger chefredaktören Jörgen Huitfeldt.

Södra Kungstornet, centrala Stockholm, åtta trappor. Kvartals sex anställda samt fasta frilansmedarbetaren Cecilia Garme har samlats för veckans redaktionsmöte.

– Vecka L som i lansering, konstaterar Jörgen Huitfeldt när han drar igång.

Nättidningen Kvartal startades 2016 av bland andra journalisten Thomas Gür, som 2019 lämnade Kvartal för att i stället starta Bulletin. Tidningen har fram till nu drivits i stiftelseform, men har nu lyfts till ett aktiebolag ägt av Jörgen Huitfeldt och nya vd:n Ludde Hellberg (tidigare grävande reporter på Kvartal och Expressen).

Samtidigt införs betalvägg på sajten, för både poddar och skrivna texter.

– Vi såg att vi fått en väldigt trogen publik, och en ganska stor faktiskt med tanke på att vi inte är så många som gör det här. Nu vill vi växla upp, ta det här till nästa nivå, säger Jörgen Huitfeldt.

Redaktionen vill skaffa förutsebara och växande intäkter. Gåvomodellen, där investerare donerat större summor och läsare mindre, har fungerat bra men varit svårt att planera långsiktigt från.

– Det är en fin tanke att ge bort allt gratis, men en ännu finare tanke att de som gillar det här faktiskt vill betala. Och vi tror att de kommer vilja göra det.

Man planerar för en relativt hård betalvägg, men redaktionen kommer att testa och skruva på den, säger vd Ludde Hellberg.

Möjlighet till enstaka artikelköp kommer att finnas, och en gratisversion av poddarna Veckopanelen och Fredagsintervjun med reklam.

Flera nya redaktionella satsningar görs i samband med nylanseringen av sajten, som fått delvis nytt utseende och funktionalitet.

Ett knappt 20-tal investerare har gått in med riskkapital för att ge ekonomisk trygghet under övergången till prenumerationsmodell. Några av dem är, som Breakit uppgett, techprofilen Tommy Jacobson, Nakd:s ägare Fabian Hielte, Brummer-grundaren Per Josefsson samt de tidigare finansiärerna Staffan Persson, Patrik Wahlén och Erik Åfors.