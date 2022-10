Offside tappar upp mot en miljon per år på spelstoppet: ”Jag tror det finns en slags uppgivenhet kring frågorna”

De två chefredaktörerna på Offside, Anders Bengtsson och Johan Orrenius.

FOTO: Offside

Samtal med Fyra år efter ”All bets are off” har Tidningen Offside fortsatt inte hittat något som kan ersätta intäkterna från spelbolagens annonser.

Inga bettingannonser i tidningen, inga reklambanners på hemsidan, inga speltips i podden. All bets were off, meddelade Tidingen Offside för fyra år sedan, vilket Journalisten rapporterade [1] om då. /”Nu hoppas redaktionen på ökad publikfinansiering – men också på att kunna locka a