Brasilianska valmyndigheten vill stävja desinformation

Brasiliens nationella valmyndighet ska genomföra åtgärder för att förhindra desinformation under presidentkampanjen mellan sittande presidenten, högerpopulistiska Jair Bolsonaro, och vänsterutmanaren Luiz Inacio Lula da Silva inför valet den 30 oktober.

Superior Electoral Court (TSE) meddelar att åtgärderna är avsedda att stävja ”distribution och delning av medvetet osann eller allvarligt avkontextualiserad information som påverkar valprocessen", rapporterar Reuters.

TSE kommer att ta ut böter på 100 000 reais (cirka 19 000 dollar) per timme för onlineplattformar som inte lyckas ta bort bedrägligt innehåll inom två timmar, samt kommer också att förbjuda all betald politisk reklam online under 48 timmar före valet.