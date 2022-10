De vann Guldörat

FOTO: Radioakademin Radiobranschens pris Guldörat delades på torsdagen ut under en gala i Stockholm.

Sveriges Radio vann i tio kategorier, bland annat de tre kategorier där publiken utser vinnare. Totalt deltog 63 491 radio- och poddlyssnare i omröstningen, vilket är nytt rekord. Här är alla vinnarna:

Årets programledare – radio (publikens val): David Druid, Morgonpasset i P3 med 20 787 röster.



Årets programledare – podd (publikens val): Cecilia Düringer från P3 Historia med 8 645 röster



Årets podd (publikens val): P3 Dokumentär med 12 882 röster.



Årets fakta – podd: Uppgång och fall (Third Ear/Acast)

Motivering: ”Vinnaren i denna omfattande kategori är en podcast som lyckas förmedla fakta på ett lustfyllt sätt. Med gediget journalistiskt arbete, fängslande berättande och en välproducerad inramning får lyssnaren en spännande upplevelse. När programledarna dessutom lyckas berätta sin historia med ett naturligt och okonstlat språk ger man ”true crime”-kategorin en välbehövlig uppdatering.”



Årets underhållning – radio: Radiojournalen i P4 Jönköping (P4 Jönköping/Sveriges Radio)

Motivering: ”Vinnaren i denna kategori bjuder på satir som både är originell och härligt kreativ. Allt ifrån manus till produktion överraskar, trots att uttryckssättet är allt annat än nytt – snarare uråldrigt. En charmig blinkning åt svunna tider, kombinerat med lokala anekdoter och nyheter, gör varje inslag till en sann fröjd att lyssna på. Att dessutom producera riktigt bra underhållning med de små medel en lokal P4-station har att förfoga över är minsann en konst i sig.”



Årets underhållning – podd: De fria (Munck för Spotify)

Motivering: ”De har lyckats fullända mediet för ljuddrama. En avancerad ljudbild och tekniskt hög kvalitet som lyfter ljudupplevelsen. Dramat förstärks av att tystnaden får finnas och skapa friktion. Mycket hög klass på skådespeleriet, regi och berättelse. Mycket drama med små medel. Spänningspunkter och karaktärer som lever kvar och som man bär med sig.”



Årets fakta – radio: De bortglömda syfilisbarnen (P4/Sveriges Radio)

Motivering: ”Mångfacetterad berättelse med viktig historia och platser som äntligen lyfts fram. Välberättat genom långa och korta bågar och livsöden som engagerar. Genomgående bra ljudillustrationer som säkrar fortsatt lyssning.”



Årets intervju – radio: Lena Nordlund intervjuar Iggy Pop i Vetenskapsradion Hälsa (P1/Sveriges Radio)

Motivering: ”En oväntad vetenskapsvinkel gav en ny bild av en världsartist som alltid funnits och avslöjade att det var fullkorn och inte droger som var hemligheten bakom Iggy Pops välbevarade kropp.”



Årets liveradio: Lasse Persson i Polen – P4 Extra (P4 Riks/Sveriges Radio)

Motivering: ”Ibland är det svårt att hålla ihop sin roll som rapporterande journalist när situationen blir för omvälvande. Mitt i strömmen av ukrainska kvinnor och barn vid den polska gränsen ger Lasse Persson en varm och levande bild av människorna som flyr. En både professionell och känslosam live-rapport i fint samspel med Titti Schultz i studion som gör att vi lyssnare känner chocken av kriget men också den starka viljan att hjälpa hos polacker och frivilliga på plats.”



Årets intervju – podd: Josefine Freje intervjuar Janne Tuomola i Utanför murarna/Den leende styckmördaren (Tredje Statsmakten för Pod Me)

Motivering: ”Vissa dörrar är tyngre än andra att öppna. När en djärv reporter tar med sin lyssnare in i ett rum dit få eller inga skulle våga gå frivilligt, blir lyssnaren den där flugan på väggen som aldrig vill lämna sin plats. Med ett bra researcharbete, fin storytelling och intervjuteknik har vi en vinnare.”



Årets avslöjande: Kaliber i P1: Farlig post – skyddade adresser avslöjas med gps-sändare (P1/Sveriges Radio)

Motivering: ”Ett betydelsefullt avslöjande i en angelägen samhällsfråga där myndigheternas rutiner kan vara skillnaden mellan liv och död för utsatta personer.”



Årets dokumentär: P3 Dokumentär: Palmeutredningen inifrån (Banda för P3/Sveriges Radio)

Motivering: ”En fascinerande skildring av ett Sverige som fanns alldeles nyligen men ändå känns så avlägset. En inblick som ger nya perspektiv på en av landets mest välbevakade nyhetshändelser, med viktiga avslöjanden och flera tankeväckande perspektiv. Dessutom ett gediget journalistiskt hantverk som gör att spänningen inte släpper taget om lyssnaren trots en längd på sju episoder.”



Årets morgonprogram: Barnmorgon i P4 (Munck för Sveriges Radio)

Motivering: ”En trygg vän i en fladdrig omvärld, med blick både för det aktuella och det evigt intresseväckande. Lyhört, idérikt, med ett tydligt barnperspektiv och ett genuint intresse för de frågor som rör sig i barnens värld.”



Årets genombrott: Vad? med I Just Want to Be Cool (Podplay/Bauer Media)

Motivering: ”Genom att ta sin stora följarskara in i ljudmediet har de fördjupat relationen till en ung generation lyssnare. Tack vare sin uthållighet och förmåga att se möjligheterna via sina olika kanaler har de lyckats skapa en flygande tillväxt som i år bara kan sammanfattas som succé.”



Årets hederspris: Ina Jönsson, Viaplay Group Radio

Motivering: ”I flera decennier har hon verkat och brunnit för radio. Årets hederspristagare är en ledare, en förebild, ett kraftpaket att räkna med. Hon började som ankare i en rockshow på den tiden dörren egentligen var stängd för kvinnor. Sen dess har hon gjort det mesta. Hon var med och startade den första talade kanalen i kommersiell radio, Radio 1 och har drivit både Bandit Rock och Rix FM. Hon är kompetent som få, omtyckt av alla och ständigt i rörelse för att utveckla och förbättra kommersiell radio. Årets hederspris 2022 går till Ina Jönsson.”



Årets ljudkampanj: Somna med Oatly. Plattform: Acast.

Motivering: ”Vinnaren av Årets Ljudkampanj har med bravur lyckats skapa ett reklamformat som inte äventyrar podcastens innehåll eller lyssnarens upplevelse – och som samtidigt både är transparent, innovativt och roligt. Oatly tillsammans med podcasten Somna med Henrik skapade specialavsnittet Havregården och linjerade det kommersiella innehållet med det som lyssnaren var ute efter – och därtill med ett mycket framgångsrikt resultat. Vinnaren av Årets Ljudkampanj är Oatly!”