Indien stoppar journalist från att ta emot Pulitzerpris

Bildjournalisten Sanna Irshad Mattoo nekas utresetillstånd för att ta emot sitt Pulitzerpris i New York.

Frilansen Sanna Irshad Mattoo vann tillsammans med tre andra fotografer Pulitzerpriset i kategorin featurefotografi för sin dokumentation av effekterna av covid-19 i Indien för Reuters. Prisutdelningen sker i New York i morgon torsdag.

Men när Mattoo skulle flyga till New York i måndags stoppades hon på Indira Gandhi-flygplatsen i New Dehli av personal från det indiska migrationsverket. Hon har ett giltigt pass och visum till USA och fick ingen förklaring till varför hon nekades att resa. Det rapporterar Committee to Protect Journalists (CPJ), som uppmanar indiska myndigheter att häva utreseförbudet och sluta trakassera journalister.

Det är andra gången Sanna Irshad Mattoo utan förklaring stoppas från att lämna Indien. I juli nekades hon utresa till Paris.

Sanna Irshad Mattoo bor och arbetar i Kashmir. Sedan den indiska regeringen hävde Kashmirs och Jammus autonoma status 2019 har flera journalister stoppats från utresa, enligt CPJ.