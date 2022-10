Bröder erkänner mordet på Daphne – döms till 40 års fängelse

Oväntad vändning bara timmar in i mordrättegången på Malta.

George och Alfred Degiorgio erkände sent på fredagen att de monterat och utlöst bilbomben som dödade den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia den 16 oktober 2017. De hade fram till dess förnekat att de varit delaktiga i mordet sedan de greps i december 2017.

Rättegången mot dem inleddes på fredagsmorgonen och efter bara några timmar valde de att erkänna, i utbyte mot kortad fängelsetid, rapporterar bland andra Times of Malta.

Domen blev 40 års fängelse vardera med möjlighet till frigivning efter 25 år. Alfred Degiorgio är 57 år och George Degiorgio 59 år.

Hittills har fyra personer erkänt att de varit inblandade i mordet: bröderna Degiorgio, deras kompanjon Vince Muscat och mellanhanden Melvin Theuma. Theuma har uppgett att affärsmannen Yorgen Fenech beställde mordet. Fenech sitter häktad och förnekar att han haft med mordet att göra.

Ytterligare två personer, Robert Agius och Jamie Vella, är åtalade för att ha tillhandahållit bomben som användes i mordet. De nekar till anklagelsen.

Daphne Caruana Galizias son Paul Caruana Galizia välkomnar domen på Twitter:

A break in the clouds.



Guilty: Degiorgio brothers admit killing Daphne in sensational turnaround https://t.co/uIrRkbkWd0