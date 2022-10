”Researchen utgör en del av en omfattande och självständig granskning – för detta har My Vingren givits kredd”

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Vi har i en artikel i Expressen kultur anklagats för att ha ”snuvat” journalisten My Vingren på ”DNs prisbelönta avslöjande”. Patrik Lundberg, som har arbetat som journalist sedan 2004, beskrivs som oerfaren och ohederlig.

Artikelserien Barn till varje pris avslöjade hur barn systematiskt har stulits från sina biologiska föräldrar och adopterats till Sverige. Svenska tjänstemän och politiker, som DN intervjuat, har i över trettio års tid larmat om misstänkta oegentligheter kopplade till adoptionerna. Ingen svensk regering har agerat.

Vi tre journalister (Josefin Sköld, Patrik Lundberg, och Alexander Mahmoud) har under ledning av redaktören Matilda E Hanson under ett års tid arbetat heltid med granskningen som totalt omfattar över 30 artiklar.

Vi har intervjuat ett hundratal adopterade runt om i Sverige och granskat deras adoptionsdokument. Vi har, på plats i Chile och Colombia, sökt upp de bortadopterade barnens föräldrar. Vi har begärt ut och granskat tusentals handlingar från myndigheter, ambassader, forskare, departement och barnrättsorganisationer. Vi har fört bakgrundssamtal och intervjuat tjänstemän, politiker, experter, frivilligarbetare, journalister, anhöriga och vittnen. Intervjuerna har varit helt avgörande i våra avslöjanden, eftersom adoptionsdokumentationen i fall efter fall har visat sig vara falsk.

My Vingren hörde av sig till Patrik Lundberg under DNs publicering och anförde att uppgifter från hennes research – som hon har gjort på uppdrag för Natur och Kultur och Patrik Lundbergs bolag under 2019 – har legat till grund för delar av granskningen. DN tillfogade, där vi berättar om våra arbetsmetoder i anslutning till artiklarna, information om att researchern My Vingren har ”katalogiserat en stor mängd artiklar, myndighetshandlingar, brev och böcker som används i granskningen.”

Tyvärr tog detta onödigt lång tid. Det beklagar vi. Vi har även framfört en ursäkt till henne personligen, både då och nu.

Varför har My Vingren inte fått byline i DN?

Det är viktigt att säga att hennes research var gedigen. Den var en del av vår omfattande granskning.

Men My Vingren arbetade inte på uppdrag av Dagens Nyheter. Hennes research utgör en pusselbit i en självständig granskning. Vi har gett kredd för researchen på samma sätt som vi skulle ha gjort om vi tog del av research från andra externa parter.

My Vingren meddelade oss i april 2021 att hon accepterade att bli omnämnd som researcher i DN. Sedan dess har DN inget hört förrän i samband med Expressens artikel.

Med detta sagt, är vi uppriktigt ledsna över att My Vingren inte anser att den kredd vi har gett henne är tillräcklig. Vi borde ha haft en bättre kommunikation. My Vingren borde ha fått kredd från dag ett.

DNs avslöjande bygger på berättelser och vittnesmål från människor som har delat sina livs största trauman med oss. De har låtit oss granska det kanske känsligaste i en människas liv: nämligen ens ursprung och sanningen om ens existens. Utan de här personernas medverkan hade vi aldrig kunnat avslöja att barn systematiskt har stulits från sina föräldrar och adopterats till Sverige.

Josefin Sköld,

reporter

Alexander Mahmoud,

reporter och fotograf

Patrik Lundberg,

reporter



Matilda E Hanson,

redaktör och biträdande redaktionschef,

Dagens Nyheter