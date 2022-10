Platsen där Daphne Caruana Galizia mördades på Malta den 16 oktober 2017.

FOTO: Johannes Nesser

Maltas lagförslag som ska skydda journalister får underkänt

Om inte lagförslaget ändras hotar Maltesiska Journalistinstitutets representanter att hoppa av den statliga utredningskommitté som tillsattes i syfte att stärka skyddet för journalister, efter mordet på Daphne Caruana Galizia för fem år sedan.

Maltesiska Journalistinstitutet (IGM) hotar i ett brev till Maltas premiärminister Robert Abela att lämna den statliga expertkommitté som har som uppdrag att lämna lagförslag för att stärka skyddet för journalister på Malta i linje med de rekommendationer som lämnats i samband med den offentliga utredningen av mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia. Det rapporterar bland andra Malta Today.

IGM beskriver det lagförslag som det maltesiska parlamentet ska ta ställning till som ”svagt” och ”urvattnat”. Bland annat är skyddet mot oskäliga förtalsstämningar i syfte att tysta journalister, så kallade ”Slapp” (Strategic lawsuits against public participation), inte tillräckligt, menar IGM. De vill att förslaget dras tillbaka och att processen tas om, samt att kommittén tar in konsultation utifrån. Abela har till imorgon torsdag på sig att svara på IGMs krav, som nu även Europeiska Journalistfederationen ställer sig bakom.

Kritiken kommer bara dagar före femårsdagen av mordet på Daphne Caruana Galizia, den 16 oktober 2017. Minnesdagen väntas uppmärksammas stort på Malta men också i andra länder. I kväll onsdag arrangerar till exempel brittiska Foreign Policy Center, Index on Censorship och The Daphne Caruana Galizia Foundation ett hybridseminarium i London om kampen mot Slapp-lagstiftning i Europa: ”Daphne: Inspiring an Anti-SLAPP movement across Europe”.

På fredag anordnar Europeiska Journalistfederationen en minnesstund för Daphne Caruana Calizia utanför Europabyggnaden i Bryssel och på söndag arrangerar flera pressfrihets- och människorättsorganisationer en minnesstund på Great Siege Square i Maltas huvudstad Valletta.