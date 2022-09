Stella Braam.

FOTO: CPJ

CPJ: Nederländska säkerhetstjänsten ska ha övervakat gräv-journalist i decennier

Stella Bramm, undersökande journalist på The Investigative Desk, har avslöjat för Committe to protect journalists (CPJ) att säkerhetstjänsten har övervakat henne från 1986 till 2017.

Committee to protect journalists (CPJ) har tagit del av nyhetsrapportering där Stella Braam berättar om övervakningen och även kommunicerat med henne via mejl.

I ett pressmeddelande skriver CPJ att Nederländernas allmänna underrättelse- och säkerhetstjänst (AVID) måste undersöka saken och förstöra all data som kan ha samlats in under övervakningen.

”I juni gav säkerhetstjänsten sitt okej till Braams förfrågan om att ta del av sin egen personakt och gav henne 300 sidor dokument, mestadels redigerade, som handlade om övervakning”, skriver CPJ.

Stella Braam har nu sagt upp sig från sin tjänst på The Investigative Desk av hänsyn till källor som kan ha röjts till följd av övervakningen.

Under åren som hon övervakades ska hon bland annat ha jobbat med att rapportera om turkiska nationalistgrupper som verkat i Nederländerna.

AVIDs kommunikationschef Inge Oevering bekräftar till CPJ att Stella Braams namn har dykt upp i anslutning till övervakning gällande vissa nationalistiska grupper, men menar att man inte kan tolka det som att AVID har övervakat henne. Å andra sidan skulle de aldrig kunna bekräfta om de hade övervakat henne eller inte, fortsätter Oevering.