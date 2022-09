James Savage, The Local.

FOTO: Jonas Eng

James Savage efter drottningens död: ”Finns en risk att mediebevakningen kommer bli tuffare av kung Charles”

Samtal med Sedan drottning Elizabeth II gick bort i torsdags har de brittiska medierna fyllts av nyheter och tillbakablickar. James Savage, chefredaktör och vd för The Local, tror att hennes bortgång är början på en lite tuffare mediebevakning av det brittiska kungahuset.

Efter 70 år på tronen har Storbritanniens drottning Elizabeth II gått bort 96 år gammal. Hon efterträds av sin äldsta son som får titeln kung Charles III.

När det gäller mediebevakningen av händelsen i Storbritannien är intresset enormt, menar James Savage.

– Trots att vi har en energikris, ekonomisk kris, och ett krig i närområdet så kommer allt handla om det här nu, åtminstone i några dagar. Jag tror att många britter kommer vakna upp om en vecka och vara lite överraskade av att se allt annat som har hänt i världen, säger han.

Vad skulle du säga att drottningen betytt för det brittiska folket?

– Hon levde länge och har varit en del av folks vardag i så många år. I de flesta brittiska famlijer har såväl farmor som mormor och barnen fötts under hennes tid som drottning. Vi britter vet ingenting annat. Hon har också hjälpt Storbritannien under en tidsepok när landet har varit lite på dekis, fortsätter han.

Hur skildrar de brittiska medierna dödsfallet?

– Med osedvanlig vördnad skulle jag säga. Det är ändå ganska sällan som brittiska medier håller tillbaka, men det känns som att man har gjort det under de här timmarna som gått. Också när hon låg för döden så var man försiktig med att spekulera. Än så länge har man inte dragit upp för mycket av de kontroverser som har funnits kring kungahuset under hennes tid. Allt kommer att återgå till det normala, men just nu handlar det mycket om att spegla en känsla av nationell sorg och samling.

Hur skiljer sig den brittiska mediebevakningen generellt åt från den svenska kungabevakningen?

– Framför allt är den mer omfattande i Storbritannien. Kungafamiljen bevakas på ett mer intensivt sätt när det gäller skandaler men också när det gäller det vardagliga. Monarkin är mycket mer närvarande där i vardagen, inte minst genom medierna.

Vad händer framåt med den brittiska kungahusjournalistiken? Hur påverkas den av att en sådan ikon går ur tiden?

– Det finns en risk att mediebevakningen kommer bli tuffare av kung Charles. I synnerhet gällande hans person och hela ekonomin runt kungahuset. Det kommer bli en mer kritisk bevakning i framtiden, Elizabeth har till viss del varit fredad från hård bevakning och hon har också varit duktig på att inte säga fel saker. Charles är inte lika diskret, han säger sin mening och är ibland kontroversiell.